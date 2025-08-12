Jorge Lorenzo infiamma il duello Bagnaia–Marquez: le sue dichiarazioni senza filtri

La rivalità nel motomondiale si fa sempre più accesa, e a gettare benzina sul fuoco delle discussioni è un’analisi schietta e diretta di Jorge Lorenzo. L’ex campione maiorchino, noto per la sua sincerità, ha espresso a Motosprint la sua visione sulla situazione attuale che vede protagonisti Pecco Bagnaia e Marc Marquez. La sua interpretazione dei fatti non lascia spazio a dubbi: Marquez è un fenomeno e Bagnaia ne è pienamente consapevole. Lorenzo, che ora ricopre il ruolo di commentatore tecnico per DAZN, ha infatti affermato che, indipendentemente dalle sensazioni di guida, Bagnaia ha dovuto confrontarsi con una realtà innegabile: l’eccezionale talento di Marquez.

Un fenomeno di nome Marquez

Secondo Lorenzo, la differenza tra i piloti risiede nella straordinaria abilità di Marc Marquez. Ha sottolineato come Marquez, pur avendo meno esperienza sulla Ducati, sia riuscito a essere subito più veloce di Bagnaia, dimostrando un talento fuori dal comune. L’ex pilota lo ha inserito nella ristretta cerchia di piloti che emergono una volta ogni decina d’anni, paragonandolo a leggende del calibro di Valentino Rossi, Casey Stoner e lo stesso Jorge Lorenzo. Pur riconoscendo che Marquez ha bisogno di un altro titolo per eguagliare Rossi nel numero di campionati vinti, Lorenzo ha sostenuto che, in base ai numeri, il pilota di Cervera è persino superiore a lui e ad altri campioni del passato.

La resilienza di Bagnaia

Nonostante l’encomio a Marquez, Lorenzo non ha lesinato parole di apprezzamento per Pecco Bagnaia. Ha evidenziato una delle sue qualità più grandi: la sua indomabile determinazione e la sua fiducia incrollabile nel proprio talento. Lorenzo ha ricordato come Bagnaia sia stato capace di tornare al vertice dopo un inizio di stagione difficile, dimostrando una resilienza e una forza mentale fuori dal comune. Per questo motivo, l’ex campione ha espresso la sua convinzione che Bagnaia non si arrenderà e lotterà fino all’ultima gara. Pur ammettendo che il compito non sarà facile, dato l’altissimo livello di Marquez, Lorenzo ha sottolineato un vantaggio potenziale per Bagnaia: la sua giovane età. Questo fattore, secondo lui, potrebbe giocare a favore del pilota torinese nella sfida per il titolo mondiale.

