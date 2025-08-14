MotoGP, si riparte dal Red Bull Ring: Marquez a caccia del primo trionfo in Austria

Archiviata la breve pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio d’Austria sullo storico tracciato del Red Bull Ring di Spielberg, teatro di grandi sfide e dominio Ducati dal 2016. Nel weekend di Ferragosto, la dodicesima tappa del mondiale 2025 segnerà l’inizio della seconda parte di stagione, quella decisiva per assegnare il titolo iridato.

A sweet moment in the press conference with Marc Marquez and a young fan 🫶 She asked Marc if his bike has a name, and Marc has now named his bike after her ☺️#MotoGP #AustrianGP pic.twitter.com/cg7HW0Kz6h — Crash MotoGP (@crash_motogp) August 14, 2025

Marquez, una stagione da record

La prima parte dell’anno ha visto Marc Marquez imporsi come dominatore assoluto, con 8 vittorie nei 12 Gran Premi e 11 successi nelle Sprint Race. Il campione spagnolo ha accumulato 381 punti, con un vantaggio di 120 lunghezze sul fratello Alex, secondo in classifica.

Dal Gran Premio di Aragon, Marquez ha messo a segno cinque doppiette consecutive tra Sprint e gara della domenica, un primato mai riuscito a nessun altro. La sua percentuale di vittorie è impressionante: 66,7% nelle gare lunghe e 83,3% nelle Sprint. Numeri che confermano come, nonostante età e infortuni, il “cannibale” sia ancora il punto di riferimento della categoria.

Il tabù austriaco

Nonostante i successi, il Red Bull Ring resta l’unico circuito in cui Marquez non ha mai vinto in MotoGP. Dal ritorno del GP d’Austria nel 2016, lo spagnolo ha collezionato soltanto podi, frenato dal dominio delle Ducati. Stavolta, però, correrà proprio con la moto di Borgo Panigale, aprendo alla possibilità di infrangere finalmente il tabù e arricchire ulteriormente il suo palmarès.

Gli avversari da battere

Gli avversari principali saranno ancora una volta Pecco Bagnaia, vincitore delle ultime tre edizioni, e il fratello Alex Marquez, deciso a difendere il secondo posto in classifica. In un tracciato tradizionalmente favorevole alle Ducati, la sfida si preannuncia ad alta intensità, ma con un favorito unico già indicato dai numeri e dalla forma mostrata finora: Marc Marquez.

