L’ultimo Gran Premio ha visto Marc Marquez trionfare in Repubblica Ceca sia nella gara che nella Sprint, allargando ulteriormente il margine nei confronti dei rivali. In classifica generale lo spagnolo domina con più di 100 punti di vantaggio sul fratello. Ora, dopo un pausa di un mese, la MotoGp ritorna ad agosto con un doppio appuntamento ravvicinato in Austria e Ungheria.

La classifica generale Moto GP

Dopo dodici gare disputate, Marc Márquez guida con autorità la classifica mondiale MotoGP 2025, grazie a una stagione da record con ben 10 vittorie tra gare principali e sprint, inclusi cinque successi consecutivi al Gp di Brno. Márquez viaggia a quota 381 punti, con margine impressionante sul fratello Álex Márquez, secondo a 261 punti.

In terza posizione si trova Francesco Bagnaia, il migliore degli italiani, attestato a 213 punti, ancora distante dalla vetta ma pronto a dare battaglia nella seconda parte di stagione. Al quarto posto c’è Marco Bezzecchi con 156 punti, seguito da Fabio Di Giannantonio a quota 142. Il dominio di Márquez è supportato da un eccellente rendimento tecnico del team Ducati, che guida la classifica costruttori con 430 punti, nettamente davanti ad Aprilia (187) e KTM (175).

Anche a livello di squadre il Ducati Lenovo Team è nettamente al comando con 594 punti, con Gresini e il team VR46 a inseguire. Sebbene Jorge Martin, campione in carica, sia rientrato in pista da poco dopo un lungo stop per infortuni, non è ancora riuscito a impattare nella lotta per il titolo: il suo ritorno non ha modificato il dominio dei fratelli Márquez. Francesco Bagnaia, d’altra parte, si è dichiarato poco soddisfatto dell’andamento della stagione fino ad adesso. L’italiano, vincitori di tre titoli mondiali (di cui uno in Moto2), si è autoassegnato un voto di 6 per le prestazioni messe in pista nella prima parte della stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

AUSTIN, TEXAS – MARCH 30: Francesco Bagnaia of Italy and Ducati Lenovo Team rides during the Race of the MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas on March 30, 2025 in Austin, Texas. (Photo by Steve Wobser/Getty Images)

Si ricomincia in casa RedBull

Il primo round di agosto si disputerà in Austria (15-17 agosto), la terra della RedBull in ambito sportivo. Il circuito del Red Bull Ring, sede del GP d’Austria MotoGP, si trova a Spielberg, in Stiria, ed è uno dei tracciati più veloci del calendario. Lungo 4,3 km con 10 curve (7 a destra e 3 a sinistra), combina lunghi rettilinei e violente frenate, favorendo sorpassi spettacolari. Il dislivello naturale e il panorama alpino rendono unica l’atmosfera.

I punti chiave includono la curva 3, un tornante in salita decisivo per le staccate, e la curva 10, fondamentale per lanciarsi sul rettilineo principale. Il tracciato richiede grande potenza e stabilità in frenata, premiando moto e piloti aggressivi. Una nota negativa di quest’anno è il calo della vendita di biglietti, causato da molteplici motivi. Innanzitutto lo scarso rendimento del marchio di casa, ovvero la KTM.

E in secondo luogo la collocazione del GP a metà agosto esattamente tra il GP di Repubblica Ceca e quello d’Ungheria, cioè i due paesi confinanti. Proprio in terra magiara ritorna un evento assente da una trentina d’anni, richiamando allo stesso tempo i tifosi austriaci. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

JEREZ DE LA FRONTERA, SPAIN – APRIL 27: Pedro Acosta of Spain and Red Bull KTM Factory Racing rounds the bend during the MotoG race during the MotoGP Of Spain – Race at Circuito de Jerez on April 27, 2025 in Jerez de la Frontera, Spain. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

Il ritorno in Ungheria

Il Gran Premio d’Ungheria fa il suo atteso ritorno nel calendario MotoGP 2025 dopo ben 33 anni di assenza: l’ultimo appuntamento nella classe regina risaliva al 1992. Per questa nuova edizione la gara si svolgerà dal 22 al 24 agosto 2025 sul nuovissimo Balaton Park Circuit, situato nei pressi del Lago Balaton, circa 85 km a sud‑ovest di Budapest. Quello che un tempo era solo un progetto infrastrutturale ha ora preso forma definitiva ed è stato incluso ufficialmente dal promoter MotoGP Dorna con un contratto decennale, valido dal 2025 al 2034.

Il tracciato di Balaton Park, inaugurato nel 2023, ha subito una serie di modifiche per ottenere la certificazione FIM “Grade A”: tra le principali novità strutturali ci sono due curve ristrette all’interno della curva 7 per aumentare le vie di fuga, una nuova chicane alla curva 11 per favorire i sorpassi, ed un tratto tecnico combinato sotto un nuovo hotel affacciato sulla pista. Questi cambiamenti hanno mantenuto la lunghezza complessiva di circa 2,6 miglia, con un layout che combina curve ad alto carico e sezioni più lente, ideale per stimolare battaglie ravvicinate e dare spettacolo.

Il nuovo circuito offre un mix affascinante: da un lato un contesto turistico splendidamente immerso tra natura e lago, dall’altro infrastrutture moderne e accoglienza di alto livello per piloti e tifosi. Si prevede un weekend emozionante anche grazie al ritorno in pista di team e piloti su un asfalto mai visto nei campionati mondiali. L’Ungheria trarrà vantaggio da un evento di richiamo mondiale, che punta anche a valorizzare i giovani talenti locali e la cultura motociclistica del paese.

Il Gran Premio d’Ungheria si candida dunque a diventare uno dei momenti più attesi nella seconda metà della stagione MotoGP 2025, con potenziale impatto anche sulle strategie di campionato grazie a un circuito completamente nuovo e imprevedibile.

Leggi anche: