MotoGP, Marc Marquez inarrestabile: vince la Sprint in Austria, Bagnaia si ritira

Marc Marquez

Marc Marquez non si ferma più. Con la vittoria nella Sprint Race del GP d’Austria, lo spagnolo conquista l’undicesimo successo consecutivo in MotoGP tra gare del sabato e della domenica. A Spielberg il pilota della Ducati si impone ancora una volta con autorità, allungando ulteriormente in classifica e confermando una stagione dominata dall’inizio alla fine. Alle sue spalle chiudono il fratello Alex Marquez, secondo, e il giovane talento Pedro Acosta, terzo.

La gara

La Sprint si apre con Marco Bezzecchi in pole e Francesco Bagnaia terzo sulla griglia. Ma lo spagnolo del Team Gresini scatta subito in testa davanti a Marc. Per diversi giri è proprio Alex Marquez a dettare il ritmo, prima del sorpasso decisivo di Marc a cinque tornate dal traguardo.

Nelle ultime curve, l’otto volte campione del mondo prende il largo e taglia il traguardo in solitaria, centrando la 13ª vittoria in carriera in una Sprint (12 solo in questa stagione). Bezzecchi, partito davanti a tutti, si deve accontentare del quarto posto.

Bagnaia ancora sfortunato

Giornata da dimenticare per Pecco Bagnaia. Dopo un avvio complicato, il campione italiano si è ritrovato subito nelle retrovie fino al ritiro per un problema allo pneumatico posteriore. Un risultato che pesa, considerando l’inarrestabile marcia di Marquez.

Con questo nuovo trionfo, Marc allunga a 123 punti di vantaggio sul fratello Alex nella classifica piloti: un margine che rende ormai quasi impossibile pensare a un finale di stagione diverso dall’ennesimo titolo mondiale.

