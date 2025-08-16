Home | Bagnaia si ritira nella Sprint e scoppia in lacrime: “Così è difficile”

Un sabato da dimenticare per Francesco Bagnaia nel weekend del GP d’Austria di MotoGP. Dopo aver conquistato il terzo posto in griglia nelle qualifiche, il campione della Ducati è incappato in una Sprint complicata fin dalle prime curve.

Partito male, con la moto di traverso, ha perso subito terreno. Poi, a causa di un problema non ancora chiarito agli pneumatici, è stato costretto al ritiro. Al rientro ai box, Pecco non ha trattenuto le lacrime, sfogando tutta la sua frustrazione per l’occasione mancata.

Bagnaia sta facendo una stagione che definire pessima è dir poco, ma quello che sta combinando Michelin è inaccettabile



Non è possibile che almeno una volta un weekend, un pilota non possa correre a causa di gomme difettose#Bagnaia #MotoGP #AustrianGP pic.twitter.com/rdVEak2HOr — rik46🦁 (@_rik46) August 16, 2025

Le parole di Bagnaia

Intervistato da Sky Sport, Bagnaia ha spiegato:

«Difficile, in realtà prima di dire qualcosa di sbagliato voglio aspettare di capire cosa mi diranno. Dal warm up ho sentito qualcosa di strano, poi ho avuto lo scivolamento e dopo tre giri la gomma dietro era finita. La moto era instabile, non aveva senso e mi sono ritirato».

Sulle possibili cause, Pecco ha aggiunto:

«Quando la gomma ha così poco grip possono essere tante cose. Ho chiacchierato con Taramasso di Pirelli, loro hanno preso la gomma da analizzare ed era quella race, la migliore per la domenica. È strano quello che è successo».

Sguardo alla gara di domenica

Nonostante la delusione, Bagnaia ha provato a guardare avanti con ottimismo:

«Avevo un feeling bellissimo ieri e anche stamattina, ho fatto il terzo tempo e poi in gara non funzionava niente. Così è difficile, ma resto positivo, sperando domani di partire bene per poi vedere cosa riesco a fare».

Il campione italiano proverà dunque a riscattarsi nella gara principale di domenica, confidando in un setup migliore e in pneumatici più affidabili.

