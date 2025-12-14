Il TG di Sport.it del 14 dicembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 14 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla Serie A e dal Milan che frena ancora, questa volta in casa con il Sassuolo; poi lo scontro salvezza tra Lecce e Pisa, vinto dai salentini grazie al primo gol in serie A di Stulic. Quindi la Juventus, con la clamorosa notizia dell’offerta di Tether pronta a rilevare la maggioranza del pacchetto azionario, il Napoli e l’Inter con le mosse di mercato a gennaio. Chiudiamo con Sofia Goggia che conquista un altro podio mondiale nello sci.