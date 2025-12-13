Lecce-Pisa 1-0: il primo gol in Serie A di Stulic decide lo scontro diretto salvezza

Lecce-Pisa 1-0, i salentini conquistano tre punti pesantissimi nel delicato anticipo del venerdì battendo i toscani grazie al primo gol in Serie A di Nikola Stulic. Una vittoria che permette alla squadra di Eusebio Di Francesco di salire a +6 sul terzultimo posto, occupato proprio dai nerazzurri di Alberto Gilardino, sempre più in difficoltà dopo la terza sconfitta consecutiva.
💛❤️ UN’ALTRA GRANDE VITTORIA A CASA NOSTRA! pic.twitter.com/IJw0W6WHko— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) December 12, 2025
Un primo tempo equilibrato ma a reti bianche
La prima frazione scorre sul filo dell’equilibrio, con il Lecce che prova con maggiore insistenza a costruire occasioni. Gli undici tiri prodotti dai salentini non bastano però a sbloccare una partita bloccata, complice un Pisa ordinato e attento nelle coperture. Le due panchine studiano contromisure, ma nessuna delle due squadre riesce a prendere il controllo del match prima dell’intervallo.
Banda cambia il ritmo e Stulic firma la rete decisiva
Il match si accende nella ripresa grazie alle scelte di Di Francesco. L’ingresso di Banda al 66’ cambia l’inerzia: il giocatore salta secco Caracciolo sulla fascia e mette al centro un pallone perfetto per Stulic, che da pochi passi realizza il suo primo gol in Serie A al 72’.
Il Pisa prova a reagire nel finale, ma il Lecce gestisce con ordine e porta a casa la seconda vittoria consecutiva al Via del Mare.
Formazioni e dati della partita
Lecce-Pisa 1-0 (primo tempo 0-0)
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Ndaba (74’ Gallo); Coulibaly, Ramadani; Berisha (11’ Kaba), Pierotti (66’ Banda), Sottil (74’ Tete Morente); Camarda (67’ Stulic).
All. Di Francesco
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo (81’ Buffon), Calabresi (46’ Albiol), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro (59’ Angori), Aebischer, Vural, Leris (74’ Lorran); Moreo (59’ Tramoni), Meister.
All. Gilardino
Gol: 72’ Stulic (L)
Assist: 72’ Banda
Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)
Ammoniti: 33’ Calabresi (P), 85’ Tete Morente (L), 90’ Gaspar (L)