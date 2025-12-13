Home | Inter, Vicario è il prescelto per il post-Sommer: il portiere degli Spurs in pole ma resta distanza sul prezzo

Il futuro della porta dell’Inter sembra indirizzato verso un cambiamento importante. Yann Sommer, che a breve compirà 37 anni, è sempre più vicino all’addio a fine stagione: il club non sembra orientato a rinnovarne il contratto e valuta soluzioni alternative. Allo stesso tempo, non c’è totale certezza nel puntare su Josep Martinez come titolare fisso, motivo per cui la dirigenza sta programmando un investimento mirato sul mercato.

Vicario in pole: il grande ritorno di fiamma

Il profilo identificato come ideale è quello di Guglielmo Vicario, classe 1996, oggi al Tottenham. Per i nerazzurri si tratta di un ritorno di fiamma: il portiere era stato trattato già nell’estate del 2023, ma i ritardi nella cessione di Onana avevano spinto la società verso l’opzione Sommer.

Due anni dopo, Vicario arriva con un curriculum arricchito:

debutto in Champions League ,

, presenza stabile in Nazionale ,

, e soprattutto la recente vittoria dell’Europa League da protagonista con gli Spurs.

Oltre alle qualità tecniche, c’è anche un fattore emotivo: Vicario vede l’Inter come un sogno professionale, complici la tradizione del club e l’ammirazione per il suo idolo Samir Handanovic. La possibilità di un ritorno in Italia sarebbe gradita, anche alla luce delle ultime critiche ricevute da parte di una parte della tifoseria inglese.

Il nodo prezzo e l’alternativa sul tavolo

La volontà del giocatore sembra dunque chiara, ma resta lo scoglio economico. Il Tottenham, forte di un contratto valido fino al 2028, non ha alcuna urgenza di vendere e valuta Vicario tra 25 e 30 milioni di euro.

L’Inter, invece, punta a contenere l’operazione entro i 20 milioni, cifra che considera sostenibile per un portiere già affermato ma non ancora nel pieno della maturità contrattuale.

Il confronto tra domanda e offerta è quindi ancora aperto. In caso di mancato accordo con gli Spurs, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando un’alternativa, anche se al momento Vicario resta decisamente la priorità.