Frattesi, il futuro si complica: la Juventus ci pensa davvero

Davide Frattesi resta ai margini del progetto tecnico dell’Inter e gennaio potrebbe aprire una crepa significativa. Il centrocampista, arrivato a Milano per diventare protagonista, sta vivendo una stagione in cui le gerarchie lo hanno spinto indietro: davanti a lui ci sono Zielinski e Sucic, sorprese di questa prima parte dell’anno. Così l’idea di lasciare l’Inter non è più un tabù e la Juventus osserva con grande attenzione ogni mossa.

‼️ Sandro Tonali – Juventus: I bianconeri, però, continuano a monitorare il giocatore.



Despite the rumors about Frattesi to #Juventus, the bianconeri continue to monitor the situation of Sandro Tonali (who is part of the same agency as Frattesi) and have recently asked for… pic.twitter.com/B5i13zM9tB — JuveFC (@juvefcdotcom) December 12, 2025

A Torino, gli scenari cambiano. La Juventus vede in Frattesi un profilo perfetto per gli sviluppi tattici in corso, soprattutto dopo le prove con il 4-2-3-1. Ma il vero ago della bilancia resta Spalletti, il tecnico che in Nazionale lo ha trasformato in un centrocampista da inserimento continuo, con risultati evidenti. Le sue 7 reti in azzurro portano la firma di quella gestione e la prospettiva di ritrovarlo potrebbe stuzzicare anche il tecnico.

È una suggestione che nasce da ciò che è stato nel recente passato, prima ancora che emotiva: un “tuttocampista” come Frattesi si incastra bene tra le linee e può dare profondità, qualità che a Torino vengono considerate centrali nel progetto.

Il rinnovo con l’Inter, che sembrava cosa fatta, si è congelato. L’entourage del giocatore ha interrotto la trattativa e nelle ultime settimane gli agenti sono comparsi alla Continassa, ufficialmente per una visita, ufficiosamente per tastare il terreno con Comolli e Modesto. Un segnale che non può essere ignorato. (continua dopo la foto)

L’idea è capire quanto sia percorribile l’operazione e se ci siano i margini per un passaggio già nella sessione invernale. La Juventus non vuole forzare, ma monitora con attenzione.

Il nodo resta economico. L’Inter valuta il cartellino intorno ai 35 milioni, cifra impegnativa per un giocatore che oggi non è centrale nelle rotazioni. Ma molto dipenderà dalla volontà del centrocampista: se dovesse spingere per partire, i nerazzurri sarebbero costretti a rivedere il piano.

Con gennaio alle porte, l’asse Milano-Torino sembra pronto a surriscaldarsi. E la vicenda Frattesi potrebbe diventare una delle trame più delicate del mercato invernale.

