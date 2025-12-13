Emergenza centrocampo, il Napoli accelera per gennaio: Mainoo resta il primo obiettivo, ma si valutano alternative

Il Napoli vive una situazione critica in mezzo al campo, complice una rosa ridotta e un rendimento discontinuo dei giocatori più utilizzati. Per questo la società sta programmando un intervento deciso nel mercato di gennaio, dove l’obiettivo è rafforzare subito il reparto con almeno un innesto di qualità. La pista più concreta porta in Premier League, ma non è l’unica sul tavolo.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Napoli remain among +10 clubs keen on Kobbie Mainoo since August, still very attentive to the situation.



Deal depends on Man United decision as Amorim doesn’t want to lose players while many are away for the AFCON.



🎥🇮🇹 https://t.co/tOuSsLKWqF pic.twitter.com/lIxereV3h0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2025

Mainoo (Manchester United) è il nome caldo

La dirigenza azzurra continua a lavorare sul profilo di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. Il giovane talento inglese è finito ai margini con Amorim: nelle ultime tre partite ha giocato appena 13 minuti, arretramento che gli è costato anche il posto nella Nazionale, dove il c.t. Thomas Tuchel gli preferisce ormai in pianta stabile Anderson del Nottingham Forest, oltre agli intoccabili Rice e Bellingham.

Secondo Il Mattino, Mainoo starebbe valutando seriamente un trasferimento per non compromettere le possibilità di partecipare al prossimo Mondiale. L’ok definitivo alla sua cessione potrebbe arrivare entro la prossima settimana, pena un allungamento dei tempi che complicherebbe tutte le trattative.

Il Napoli deve però muoversi rapidamente: diverse squadre inglesi e turche hanno già mostrato interesse, ma nessuna di queste soluzioni entusiasma il giocatore. Un dettaglio che gioca chiaramente a favore del club di De Laurentiis.

Frattesi, la pista italiana: trattativa difficile ma non impossibile

Un’altra ipotesi porta a Davide Frattesi. Con l’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter sembrava destinato a trovare maggiore continuità, ma ciò non si è verificato. Il centrocampista resta un profilo molto apprezzato sia da Spalletti per la Juventus sia da Conte, che lo considererebbe ideale come incursore nel suo centrocampo a tre, lo stesso ruolo interpretato in passato da giocatori come Anguissa o McTominay.

Portare Frattesi a Napoli a gennaio sarebbe complicato, anche per i costi elevati, ma la trattativa non è considerata del tutto fuori portata.

Atta (Udinese), un investimento per il futuro?

Il terzo nome seguito dagli azzurri è quello di Leo Atta dell’Udinese. Il club friulano ha fatto sapere ufficialmente che il giocatore è incedibile a gennaio, ma la situazione potrebbe cambiare se il Napoli mettesse sul tavolo una contropartita convincente.

La concorrenza non manca, ma le strategie del Napoli fanno pensare che, se l’affare non dovesse concretizzarsi subito, Atta potrebbe diventare un obiettivo prioritario per la prossima estate.

Il mercato è alle porte e il Napoli non può più aspettare: l’emergenza a centrocampo richiede decisioni rapide e mirate, con Mainoo in pole ma con piste alternative pronte a prendere forma in caso di rallentamenti.

