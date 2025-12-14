Sci, Coppa del Mondo: Sofia Goggia ancora sul podio a St. Moritz

Secondo podio consecutivo in Coppa del Mondo per Sofia Goggia: dopo il terzo posto in discesa libera, l’azzurra conferma il suo buon momento nel SuperG di St. Moritz, piazzandosi ancora sul terzo gradino. La gara è stata vinta dalla neozelandese Alice Robinson, che chiude in 1’14”84, davanti alla francese Romane Miradoli (+0”08) e alla bergamasca (+0”19).

Lindsey Vonn resta invece fuori dal podio, quarta a +0”27. Per l’Italia, giornata positiva anche grazie alla top 10 di Elena Curtoni (sesta) e Laura Pirovano (ottava), che confermano la solidità della squadra azzurra sulla Corviglia. (continua dopo la foto)

Alice Robinson, alla seconda vittoria stagionale dopo il gigante di Copper Mountain, ha fatto segnare il miglior tempo scendendo per sesta, mentre Miradoli ha chiuso a pochi centesimi di distacco. Goggia, la prima a superare i 75 secondi di prova (1’15”03), ha tenuto il ritmo fino alla fine, assicurandosi il terzo posto davanti a Lindsey Vonn, distante 8 centesimi.

Con il successo, Robinson sale a 394 punti in classifica generale, portandosi a -64 dalla leader Mikaela Shiffrin.

Oltre a Goggia, per l’Italia brillano Elena Curtoni (sesta con 1’15”37, pari tempo della svizzera Malorie Blanc) e Laura Pirovano (ottava con 1’15”44). Altri piazzamenti degni di nota: Roberta Melesi ventesima (+1”55), Nadia Delago 34esima, Bernardi 39esima, Nicol Delago 40esima e Sara Thaler 47esima. Out Asja Zenere e Sara Allemand. (continua dopo la foto)

“Un bel SuperG“, ha commentato Goggia a RaiSport. “La parola chiave è solidità. Non sono risultati eccelsi, non c’è la vittoria, ma mi danno molta fiducia. So che posso spingere di più in curva, ma va bene così. Ora c’è Val d’Isere, vediamo di vincere…”. L’azzurra conferma così di essere pronta a dare battaglia nelle prossime tappe di Coppa del Mondo.

