Lindsey Vonn è infinita: a 41 anni domina la discesa

Lindsey Vonn torna dove aveva lasciato: davanti a tutte. La campionessa statunitense ha dominato la prima discesa libera stagionale di Coppa del Mondo, imponendosi sulla pista di St. Moritz con il tempo di 1’29’’63. Alle sue spalle le austriache Magdalena Egger (+0’’98) e Mirjam Puchner (+1’’16), mentre Sofia Goggia ha chiuso quarta, staccata di 1’’31 dal vertice.

Nel gruppo delle italiane arrivano anche l’ottavo posto di Laura Pirovano e il dodicesimo di Nicol Delago, in una giornata segnata dal ritorno in grande stile della fuoriclasse americana.

Per Vonn, rientrata alle gare nel novembre 2024 dopo sei anni di assenza, questa è la prima vittoria della nuova avventura. Il successo numero 83 della carriera in Coppa del mondo la conferma nell’élite assoluta dello sci femminile. Solo Mikaela Shiffrin, con 104 trionfi, ha fatto meglio.

Determinata a chiudere la carriera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Vonn guarda già al futuro: “È stata una giornata fantastica, sono molto emozionata. Quest’estate mi sentivo bene, ma non ero sicura della mia velocità. Credo di saperlo ora. Ovviamente il mio obiettivo è Cortina, ma se iniziamo così penso di essere in una buona posizione“, ha dichiarato all’emittente svizzera RTS.

