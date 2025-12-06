Home | Coppa del Mondo di snowboard, trionfo azzurro a Mylin: vittorie e podi per l’Italia nel PGS

La stagione 2025-26 di Coppa del Mondo di snowboard si apre con un trionfo senza precedenti per l’Italia. Nella tappa inaugurale di Mylin, in Cina, gli azzurri dominano il PGS sia al femminile che al maschile, conquistando due vittorie e occupando complessivamente quattro posti sul podio. Una prestazione collettiva che certifica la solidità e la profondità di un movimento ormai tra i più competitivi del panorama internazionale.

Meravigliosi! Azzurri scatenati a Mylin: Bormolini e Dalmasso vincono, Caffont seconda e March terzo nel gigante.



Leggi le news: https://t.co/LYQ9rK4Bih#wearefisi #fisinews #snowboard — Fisiofficial (@Fisiofficial) December 6, 2025

Dalmasso e Caffont protagoniste nel PGS femminile

Il successo femminile porta la firma di Lucia Dalmasso, capace di imporsi in una big final tutta italiana contro Elisa Caffont. La veneta classe 1997 completa una rimonta impeccabile e si aggiudica la vittoria, mentre Caffont festeggia comunque il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo con un brillante secondo posto.

Sul gradino più basso del podio chiude la giovane bulgara Malena Zamfirova (classe 2009), una delle promesse più interessanti del circuito. Da segnalare anche il 15° posto di Jasmin Coratti, che arricchisce ulteriormente il bilancio positivo della squadra italiana.

Dominio quasi totale degli azzurri nel PGS maschile

Il PGS maschile conferma il momento straordinario del team italiano: tre azzurri nelle prime quattro posizioni. L’unico capace di inserirsi tra loro è il fuoriclasse austriaco Benjamin Karl, campione olimpico e tre volte iridato nella specialità, che però deve arrendersi nella big final a uno straordinario Maurizio Bormolini.

Lo snowboarder valtellinese conquista così la vittoria di tappa, l’ottavo successo in Coppa del Mondo, il primato nella classifica generale e il quarto podio consecutivo nella specialità, considerando i tre ottenuti nel finale della stagione precedente.

Lo show azzurro prosegue nella small final, dove Aaron March supera Mirko Felicetti assicurandosi il terzo posto e completando una giornata storica per lo snowboard italiano.

