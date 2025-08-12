Il TG di Sport.it del 12 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 12 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calciomercato e con Alvaro Morata che torna in Italia al Como, poi il Milan che è ad un passo dal concludere per De Winter e Athekame. Poi Luciano Spalletti, che ha rilasciato dichiarazioni inedite sulla Nazionale. Poi il caso Donnarumma, in uscita dal PSG, con la Premier League in prima fila per assicurarsene le prestazioni. Infine Jannik Sinner che torna ad allenarsi subito dopo la vittoria contro Diallo al Masters 1000 di Cincinnati.