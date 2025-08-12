Milan, doppio colpo in difesa: in arrivo De Winter e Athekame

La dirigenza del Milan, con un’azione rapida e decisiva, ha individuato in Koni De Winter il profilo ideale per rafforzare il reparto difensivo, a seguito dell’infortunio di Thiaw. Le trattative con il Genoa sono in fase avanzata e il club rossonero sta lavorando per ufficializzare l’acquisto il prima possibile. L’accordo con il giocatore è stato già raggiunto, con un contratto quinquennale che lo legherà al Milan fino al 2029. L’operazione è ormai ai dettagli finali, in attesa solo dell’ultimo via libera per le visite mediche.

Un rinforzo cruciale per la difesa rossonera

La scelta di puntare su De Winter, giovane difensore belga di proprietà della Juventus ma in forza al Genoa nella passata stagione, testimonia la volontà del Milan di inserire nel proprio organico talenti emergenti con un grande potenziale di crescita. De Winter ha dimostrato solidità e affidabilità, qualità che lo rendono un sostituto all’altezza di Thiaw e una risorsa preziosa per la retroguardia milanista, che potrà contare su un elemento versatile, capace di giocare sia come difensore centrale sia, all’occorrenza, come terzino destro.

Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore, che attualmente si sta allenando con il Genoa, dovrebbe raggiungere Milano nel pomeriggio per prepararsi alle visite mediche. La giornata di domani, 12 agosto, sarà cruciale per il completamento dell’iter burocratico e per la firma del contratto. Una volta superati i test medici, De Winter diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, pronto a mettersi a disposizione del tecnico e a iniziare la sua avventura in maglia rossonera. La sua integrazione nella squadra è attesa con grande interesse, dato il suo potenziale e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli.

Athekame: un ulteriore rinforzo per il futuro

Oltre a De Winter, il Milan è vicino a chiudere un’altra operazione, quella che porterà in rossonero Athekame. Il club sta ultimando gli ultimi dettagli con l’entourage del giocatore e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, forse già nella giornata di oggi. Anche in questo caso si tratta di un’operazione mirata al futuro, con l’obiettivo di integrare un giovane promettente nella rosa rossonera.

