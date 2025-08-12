Dopo il Manchester United, anche il Manchester City di Pep Guardiola starebbe valutando l’acquisto di Gianluigi Donnarumma, ormai in uscita dal Paris Saint-Germain. Il portiere della Nazionale italiana è stato clamorosamente escluso dalla lista dei convocati per la Supercoppa UEFA contro il Tottenham, in programma mercoledì 13 agosto a Udine, segnale evidente della volontà del club parigino di puntare sul neoacquisto Lucas Chevalier del Lille.
🚨 Manchester City made contact with PSG to ask for Donnarumma deal conditions.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025
Current PSG request around €50m, deemed too high + deal would only be possible if Éderson leaves.
Chelsea are NOT in the race. Gigio will soon clarify his position — info follows @FabriceHawkins. pic.twitter.com/qnD1mV4peq
Le richieste del PSG
Nonostante la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2026, il PSG chiede circa 50 milioni di euro per cedere Donnarumma. Una cifra che non spaventa completamente i due club di Manchester, ma che appare comunque elevata viste le condizioni attuali e i rapporti ormai logori tra giocatore e società.
L’operazione legata a Ederson
Per il Manchester City, la trattativa con il PSG prenderebbe corpo solo in caso di cessione di Ederson. Il portiere brasiliano, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicino a un accordo con il Galatasaray, liberando così il posto e il budget per un eventuale affondo su Donnarumma.
Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se l’operazione entrerà nella fase calda.
Una corsa a due con lo United
Con l’eventuale ingresso in scena del City, la corsa a Donnarumma diventerebbe una vera e propria sfida cittadina a Manchester, con lo United già da giorni in pressing sul portiere azzurro. Il futuro dell’ex Milan resta quindi aperto, in attesa di sviluppi tra Parigi e Inghilterra.
