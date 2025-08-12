Dennis Man saluta la Serie A: ecco quanto guadagnerà il Parma

La partenza di Dennis Man dal Parma è ora ufficiale. L’attaccante rumeno si trasferisce al PSV Eindhoven in un’operazione che porterà nelle casse del club emiliano una cifra significativa. L’accordo prevede una base di 8,5 milioni di euro, a cui si possono aggiungere 2 milioni in bonus, per un totale potenziale di 10,5 milioni di euro. Man ha firmato con il PSV un contratto quadriennale, che lo legherà alla squadra olandese fino al 30 giugno 2029. Il suo stipendio sarà molto simile a quello che percepiva a Parma, partendo da 1,5 milioni di euro e crescendo nel tempo.

Il comunicato del Parma

Il Parma Calcio ha confermato la cessione attraverso un comunicato ufficiale, ringraziando il giocatore per il suo contributo. “Parma Calcio comunica che Dennis Man è stato ceduto a titolo definitivo al PSV Eindhoven,” si legge nella nota. Il club ha ripercorso il cammino del giocatore, arrivato a gennaio 2021, sottolineando i suoi successi in maglia gialloblù. In 142 presenze, Man ha segnato 28 gol e fornito 17 assist, diventando un elemento chiave per la promozione in Serie A e per la salvezza ottenuta nell’ultima stagione. Il Parma ha concluso il comunicato augurando a Man di ottenere nuovi successi nella sua carriera professionale.

Le parole dell’agente

Prima che la trattativa con il PSV subisse un’accelerazione, l’agente Giovanni Becali aveva commentato la situazione del suo assistito. Becali aveva espresso soddisfazione per il guadagno economico del Parma, affermando che il club aveva realizzato “un affare” che si aggirava intorno ai “tre milioni, cinque milioni con le tasse”. Pur non sapendo se la cessione si sarebbe concretizzata, aveva già riconosciuto la convenienza dell’operazione per la società emiliana. Con il trasferimento ora ufficiale, è probabile che tutte le parti coinvolte si sentano soddisfatte del risultato raggiunto.

Leggi anche