Spalletti: “Pochi giocatori convocabili. In Serie A Napoli leggermente favorito”

Luciano Spalletti, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto come ospite nella trasmissione #NonSoloMercato in onda su Rai 2, affrontando diversi temi legati al calcio italiano. Parlando dei giovani emergenti, l’ex CT ha ricordato alcune scelte fatte durante il suo mandato: “Qualcuno lo avevo anche convocato, come Leoni. Pio Esposito l’ho guardato giocare e mi fa ben sperare per il futuro. Per il mio corso di CT ho un cruccio, ossia di non aver portato nessuno dalla Serie B. Tornando indietro, chiamerei sicuramente qualcuno dalla cadetteria”. Un’ammissione che sottolinea la volontà di dare spazio a nuovi talenti, anche al di fuori della massima serie.

Retegui e la scelta dell’Arabia Saudita

Alla domanda se avrebbe ancora convocato Mateo Retegui nonostante il trasferimento in Arabia Saudita, Spalletti ha risposto con chiarezza:

“Ormai bisogna essere aperti a tutto, perché non possiamo scartare niente dato che non ci sono tanti calciatori convocabili. Prima si poteva scegliere tra cinquecento giocatori, mentre ora tra cinquanta. Permettersi il lusso di lasciar fuori chi ha fatto delle scelte singolari non è concepibile”.

Il ragionamento dell’ex CT evidenzia la riduzione del bacino di calciatori di livello a disposizione della Nazionale e la necessità di valutare ogni risorsa, a prescindere dal campionato di appartenenza.

La corsa scudetto 2025

Spalletti ha poi espresso la sua opinione sulla prossima stagione di Serie A:

“Se penso al prossimo campionato credo che le solite note saranno quelle che si daranno battaglia per la vittoria finale. Intendo Napoli, Inter, Milan e Juventus, anche se spero ci possa essere qualche squadra che possa inserirsi come Roma e Lazio”.

L’allenatore toscano si è detto felice del ritorno di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri sulle panchine italiane, sottolineando la stima per entrambi. Ha inoltre espresso curiosità per la nuova avventura di Gian Piero Gasperini a Roma, una piazza che considera stimolante per il tecnico.

Il Napoli leggermente avanti

Analizzando le potenzialità delle big, Spalletti ha individuato nel Napoli la squadra con qualcosa in più: