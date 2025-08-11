Jadon Sancho conteso in Serie A da tre top club: la situazione

La Serie A sembra essere la destinazione più probabile per Jadon Sancho, ma il futuro dell’esterno del Manchester United è ancora incerto. Dopo un iniziale e forte interessamento da parte della Juventus, che sembrava in pole position per accaparrarsi il talento inglese, ora altre due big del campionato italiano si sono inserite nella corsa: Inter e Roma. La situazione si è evoluta in un vero e proprio testa a testa a tre, con il giocatore che si trova a dover scegliere tra le diverse proposte.

Jadon Sancho conteso da tre club di Serie A

Inizialmente, la Juventus era l’unica squadra italiana ad aver stabilito contatti concreti con l’entourage di Sancho. La trattativa sembrava procedere spedita e il giocatore aveva espresso il suo gradimento per la destinazione. Tuttavia, la dirigenza bianconera ha rallentato le operazioni, seguendo la filosofia di mercato di cedere un giocatore prima di acquistarne un altro. Questa pausa ha scontentato Sancho, che non vuole più attendere e desidera una soluzione immediata per il suo futuro, visto che è fuori dal progetto tecnico del Manchester United.

Anche l’Inter è alla ricerca di un esterno offensivo di qualità per rinforzare la propria rosa. Il primo nome sulla lista era Ademola Lookman, ma le trattative si sono arenate. Trovandosi nella stessa situazione di attesa di Sancho con la Juventus, l’Inter ha sondato il terreno per l’inglese, avviando contatti con il Manchester United per conoscere i costi di cartellino e ingaggio. L’operazione Sancho è considerata un’alternativa concreta a quella per Lookman, ma anche in questo caso l’Inter ha bisogno di tempo per definire l’affare, il che potrebbe complicare la trattativa.

La squadra che sembra fare più sul serio in questo momento è la Roma. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i giallorossi hanno avviato contatti per ottenere informazioni dettagliate sul giocatore. L’esterno inglese piace molto all’allenatore, Gasperini, che lo considera un obiettivo primario per il suo progetto tecnico. L’interesse della Roma potrebbe rappresentare l’occasione giusta per Sancho di rilanciarsi in un contesto dove si sentirebbe protagonista.

Il destino di Sancho è ancora da scrivere, ma una cosa è certa: il richiamo della Serie A è forte. Con il calciomercato che si avvia verso la conclusione, il giocatore dovrà prendere una decisione in fretta per trovare una sistemazione e tornare a essere un protagonista in campo.

