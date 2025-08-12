Alvaro Morata torna in Serie A: ufficiale il suo passaggio al Como

Adesso è ufficiale: Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Como. Lo spagnolo, dopo un breve rientro al Milan in seguito al prestito al Galatasaray, si trasferisce nuovamente a titolo temporaneo, come confermato dal deposito del contratto in Lega Serie A. Questo passaggio segna un nuovo capitolo nella carriera del centravanti, che arriva in Italia con l’intenzione di mettersi in mostra.

L’addio polemico al Galatasaray

A fare rumore non è stato solo il trasferimento in sé, ma anche il polemico addio di Morata al club turco. Sui suoi profili social, lo spagnolo ha salutato i tifosi e la città di Istanbul con parole al miele, ringraziandoli per l’affetto e il sostegno straordinari che gli sono stati mostrati. Allo stesso tempo, però, ha puntato il dito contro la dirigenza del Galatasaray, criticando apertamente la gestione del suo contratto.

Morata ha dichiarato che la sua esperienza con il club non è stata all’altezza delle sue aspettative, accusando la società di non aver mantenuto la parola data e di aver mancato di rispetto a valori fondamentali. Lo spagnolo ha spiegato di essere stato costretto a rinunciare a una parte dello stipendio e ad altri diritti contrattuali, pur avendo già guadagnato quelle somme con il suo lavoro. Un gesto che, a suo dire, sarebbe stato inaccettabile e in contrasto con i principi di correttezza e professionalità in cui crede.

Una scelta di principio

La decisione di Morata di rendere pubblica la questione è stata motivata dal desiderio di dare una spiegazione trasparente ai tifosi, che a suo parere meritavano di conoscere la verità. Nonostante le difficoltà riscontrate con la dirigenza, lo spagnolo ha voluto comunque ringraziare l’allenatore e i compagni di squadra, augurando al club di continuare a scrivere la storia. Il suo messaggio si conclude con un ringraziamento speciale a tutti i membri dello staff e alle persone che lavorano nelle strutture di allenamento, a testimonianza del legame positivo instaurato con la componente sportiva della squadra.

Il passaggio al Como rappresenta, per Morata, una nuova opportunità per lasciarsi alle spalle le tensioni del passato e concentrarsi sul campo, portando la sua esperienza e il suo talento al servizio della sua nuova squadra.

