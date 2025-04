Il TG di Sport.it del 10 aprile 2025

Dal calcio al tennis e alla Formula 1: ecco le notizie sportive del giorno, solo sul TG di Sport.it.

Partiamo dalla Spagna, dove il Real Madrid è nella bufera dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro l’Arsenal in Champions League. La posizione di Carlo Ancelotti è sempre più traballante, e i media spagnoli non risparmiano le critiche. Intanto, l’ombra di Xabi Alonso si fa sempre più concreta come possibile nuovo allenatore dei blancos.

In casa Juventus, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per il prossimo mercato estivo. Vlahovic potrebbe essere ceduto, mentre il riscatto di Kolo Muani è in forte dubbio. I nomi caldi per rinforzare l’attacco bianconero sono Victor Osimhen, Ademola Lookman e Mateo Retegui, tutti profili seguiti con grande attenzione dalla dirigenza.

Tornando all’Inter, Simone Inzaghi scrive un’altra pagina storica in Champions League schierando ben quattro giocatori over 35 tra cui Acerbi e Çalhanoğlu. Una scelta che dimostra quanto l’esperienza possa fare la differenza nelle partite decisive.

Passiamo al tennis, dove Marco Panichi, preparatore atletico di Jannik Sinner, racconta come lo stop forzato dell’altoatesino sia stato un momento cruciale per rafforzarne sia la tenuta mentale che quella fisica. Sinner si prepara così a tornare in campo più determinato che mai.

Chiudiamo con la Formula 1. Ferrari in piena crisi: il momento di riscattarsi è adesso. Le Rosse non possono più permettersi passi falsi e dovranno dimostrare il proprio valore già dalle prossime gare.