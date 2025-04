Ancelotti, anche i totem vacillano: si moltiplicano le voci di addio, con l’Italia alla finestra

Il Real Madrid è nel caos. Il clamoroso 3-0 subito dall’Arsenal in Champions League ha acceso la miccia delle critiche nei confronti di Carlo Ancelotti. Meno di quattro mesi fa, il tecnico italiano era celebrato come il grande artefice della vittoria della Coppa del Mondo per Club, un trionfo che gli aveva conferito il titolo di allenatore più vincente della storia madridista con 15 trofei conquistati.

La foto del Madrid è #Ancelotti nel bus 35 minuti dopo il ko mentre Vinicius e Bellingham scattano foto coi vip



El Paìs descrive che cos’è oggi il Real: è diventato “ottuso”.Nemmeno Ancelotti riesce a convincere la squadra a fare ciò che potrebbe salvarlahttps://t.co/GXHL5An8Te — il Napolista (@napolista) April 10, 2025

Oggi invece la sua posizione è precaria, con la stampa spagnola pronta a crocifiggerlo. La remuntada sembra un miraggio, mentre il triplete, che era stato il sogno della stagione, è un obiettivo sempre più distante. Il futuro di Ancelotti dipenderà dai risultati. Come ha sottolineato il Marca, l’unico modo per salvarsi sarebbe ottenere successi straordinari.

Al tecnico italiano si chiede di rimontare l’Arsenal, battere il Barcellona in finale di Coppa del Re il 26 aprile e cercare di recuperare terreno in Liga nel prossimo scontro diretto contro i catalani il 11 maggio. La sfida è titanica, considerando la solidità del Barcellona, ora al comando della Liga, e la forza della squadra inglese.

Secondo alcuni media spagnoli, il destino di Ancelotti è ormai scritto: Xabi Alonso sarebbe già pronto a subentrare. L’attuale allenatore del Bayer Leverkusen, ex stella del Real Madrid, addirittura sarebbe già stato ingaggiato da Florentino Pérez, con un contratto preliminare che lo legherebbe al club. La rottura con Ancelotti sarebbe quindi solo una questione di tempo.

Le critiche nei confronti di Ancelotti sono state impietose. Secondo i quotidiani AS e El Mundo, la squadra è priva di identità, con un gioco che non convince e con i calciatori che non ascoltano più l’allenatore. Un video che ha fatto il giro del web ha mostrato Bellingham contrariato durante l’intervallo della partita contro l’Arsenal, mentre Ancelotti cercava di dettare modifiche tattiche. Secondo alcuni, il rapporto tra il tecnico e alcuni dei suoi giocatori sarebbe ormai compromesso.

Le critiche si concentrano anche sull’incapacità di Ancelotti di innovare il gioco. La rosa del Real Madrid, composta da talenti straordinari come Mbappé, Vinicius, Bellingham e Rodrygo, è squilibrata. Come sottolineato in un editoriale di Marca, la squadra sembra essere un confuso insieme di individualità. E il calo fisico di alcuni giocatori chiave come Modric e Alaba ha complicato la situazione.

Ma non sono solo i risultati a preoccupare. La tensione tra Ancelotti e alcuni dei suoi giocatori è palpabile. A Londra, la decisione di spostare Valverde in difesa e di schierare Modric come mediano ha destato molte perplessità, soprattutto tra i tifosi e i commentatori. La convivenza tra Mbappé e Vinicius, due giocatori che amano partire dalla stessa posizione, ha creato confusione tattica.

Ancelotti non dà ancora per vinto. “Nel calcio può succedere di tutto, e al Bernabeu ancora di più”, ha dichiarato. Ma il margine di errore è zero e la pressione cresce. E a fronte di un possibile addio alla Spagna, diversi club italiani di primo piano in cerca di un allenatore potrebbero puntare proprio sul tecnico emiliano per il futuro. Ma tutto è legato ai risultati del Real da qui a fine mese.

Leggi anche: