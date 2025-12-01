Le principali notizie sportive di oggi, lunedì 1° dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e dalla vittoria sofferta dell’Inter contro il Pisa, poi la notte magica del Napoli contro la Roma con i partenopei che tornano in testa alla classifica. Poi il tennis, con il grave lutto che ha colpito tutto il mondo dello sport con la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Quindi il basket, con la grande impresa dell’Italia in Lituania. Infine la formula 1, con il commento amaro di Charles Leclerc dopo il Gp del Qatar e con Verstappen che si gioca il tutto per tutto ad Abu Dhabi.
Il TG di Sport.it del 1° dicembre 2025
Rocco Placanica 1 Dicembre 2025