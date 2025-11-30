Incredibile Verstappen: vince e riapre tutto, decisivo l’ultimo GP

Max Verstappen si prende il penultimo Gran Premio dell’anno a Lusail e rimette in discussione un Mondiale che sembrava avviato verso Norris, o comunque vero una delle due Mc Laren. L’olandese della Red Bull ha approfittato di una serata in cui le papaya, reduci dalla doppia squalifica di Las Vegas, hanno raccolto meno di quanto si pensasse: secondo Piastri, quarto Norris.

Il margine in classifica ora è di appena 12 punti e la corsa al titolo torna più aperta che mai. I due piloti papaya hanno visto sfumare la chance più ghiotta già al settimo giro. L’incidente tra Gasly e Hulkenberg ha richiamato in pista la safety car e, con essa, un primo valzer di pit-stop che ha messo in crisi la strategia del team inglese.

Tutti sono rientrati per smarcare uno dei due pit obbligatori imposti dalla FIA in Qatar, massimo 25 giri per ogni mescola, tranne Piastri e Norris, in quel momento primo e terzo. Norris, già scivolato in avvio alle spalle di un ottimo Verstappen, si è ritrovato a inseguire in una situazione tattica sfavorevole, mentre Max ha sfruttato lo stop anticipato per costruire un vantaggio chiave.

La gara, su un tracciato avaro di sorpassi, si è poi giocata tutta sul ritmo e sulle scelte ai box. La McLaren ha tentato di recuperare con uno stint veloce fino al 25° giro, rientrando però dietro Verstappen, Sainz e Antonelli. Il secondo pit del campione del mondo è arrivato al 32°, mentre i due papaya hanno cambiato gomma solo al 43° e 44°, ritrovandosi secondo (Piastri) e quinto (Norris).

Norris ha passato Antonelli conquistando il quarto posto nel finale, senza però arrivare al podio che è andato a un sorprendente Sainz con la Williams. Piastri, deluso al traguardo, si è dovuto accontentare di un secondo posto che sa di rimpianto.

Verstappen può vincere un Mondiale incredibile

Il successo di Verstappen rimette tutto in discussione: l’olandese sale a 396 punti, 12 in meno dei 408 di Norris e 4 in più dei 392 di Piastri. Abu Dhabi deciderà il titolo e l’equilibrio, ora, è totale.

Serata amara invece per la Ferrari. Leclerc ha chiuso ottavo, mentre Hamilton ha risalito solo fino alla dodicesima posizione dopo essere partito diciottesimo. Bene le due Mercedes: Antonelli quinto e Russell sesto. Festeggia anche la Spagna: oltre al podio di Sainz, Alonso chiude settimo e torna a respirare con l’Aston Martin.

In alto, però, l’aria è completamente diversa. Verstappen sorride davanti alla possibilità di un ribaltone che un mese fa sembrava fantascienza, mentre Norris e Piastri intravedono gli spettri di un finale che potrebbe pesare quanto una stagione intera. L’ultimo atto deciderà tutto.

