Leonardo Fornaroli campione del mondo in F2! Terzo italiano nella storia: tutto sulla nuova stella dell’automobilismo

Festa tricolore a Lusail: Leonardo Fornaroli è campione del mondo di Formula 2 con un round d’anticipo grazie al 2° posto nel GP del Qatar. Un trionfo costruito in una stagione straordinaria, quella del debutto assoluto nella categoria, impreziosita da quattro vittorie (tre Sprint Race e una Feature Race all’Hungaroring) e nove podi complessivi.

A soli 20 anni, il pilota piacentino diventa il terzo italiano di sempre a conquistare il titolo nella serie cadetta dopo Giorgio Pantano (2008) e Davide Valsecchi (2012).

Leonardo Fornaroli is our 2025 @Formula2 champion! 🏆



It’s back-to-back titles for the Italian driver who took the F3 crown in 2024 🇮🇹👏#F1 #F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/DnaXWSmZ8h — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Un talento in ascesa: due mondiali consecutivi

Fornaroli completa una doppietta che pochissimi nella storia dell’automobilismo possono vantare: il titolo F3 nel 2024 all’ultima curva e ora il titolo F2 nel 2025.

Leader della classifica per tutta la seconda metà di stagione, l’italiano ha costruito la fuga decisiva grazie a un’estate perfetta: quattro successi consecutivi da Silverstone a Monza, un dominio che gli ha permesso di blindare il titolo prima del gran finale di Abu Dhabi. Dopo Kimi Antonelli, l’Italia ritrova un altro giovane fenomeno capace di imporsi nelle categorie feeder e di attirare l’attenzione del grande pubblico.

Chi è Leonardo Fornaroli

Nato a Piacenza il 3 dicembre 2004, Fornaroli inizia a correre nei kart a 10 anni. I primi risultati importanti arrivano nel 2018 (3° nel campionato italiano X30 Junior) e nel 2019 (3° al Trofeo Andrea Margutti).

Nel 2020 approda alla Formula 4 italiana con Iron Lynx, chiudendo nono con un podio a Monza. L’anno successivo si conferma come uno dei migliori talenti della serie con 7 podi e la prima vittoria a Misano.

Nel 2022 debutta nella Formula 3 europea, risultando miglior rookie. Il team Trident lo sceglie per il Mondiale FIA F3 e nel 2024 il piacentino conquista il titolo mondiale, diventando il primo italiano a riuscirci.

La chiamata della Invicta Racing per la Formula 2 è immediata: nella gara inaugurale di Melbourne arriva subito un podio, preludio di un campionato vissuto stabilmente nelle prime posizioni. I due ritiri tra Spagna e Austria sembrano complicare la corsa al titolo, ma proprio da quel momento Fornaroli cambia passo e domina l’estate, fino al coronamento del sogno iridato.

I numeri di un predestinato

Con il trionfo in Qatar, Fornaroli entra nella ristrettissima cerchia di piloti capaci di vincere F3 e F2 in due stagioni consecutive, impresa riuscita negli ultimi anni solo a:

Charles Leclerc (2016-2017)

(2016-2017) George Russell (2017-2018)

(2017-2018) Oscar Piastri (2020-2021)

Tutti e tre oggi protagonisti in Formula 1: un precedente che alimenta le speranze di vedere presto anche Fornaroli nel Circus. Al momento, però, il salto sembra rinviato: pur con l’ingresso di una nuova squadra che porterà la F1 da 20 a 22 piloti, i sedili per il 2026 risultano già occupati. Inoltre, Fornaroli non appartiene a nessuna Driver Academy, il canale privilegiato per l’ingresso nel mondo della F1.

Il futuro

L’Italia torna a sognare: Leonardo Fornaroli è una promessa concreta, un talento puro che ha bruciato le tappe e che ha già scritto pagine importanti del motorsport tricolore.

Il sogno F1 non è ancora alle porte, ma la strada è tracciata. E Lusail, nel frattempo, entra nella storia del pilota piacentino come il giorno del suo primo vero capolavoro mondiale.

