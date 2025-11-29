Home | GP Qatar, la Sprint è di Piastri: McLaren davanti a tutti, Norris 3°, Verstappen 4°

Oscar Piastri conquista la Sprint Race del GP Qatar, sesta e penultima gara breve della stagione 2025. Il pilota australiano della McLaren ha dominato i 19 giri di Losail, precedendo la Mercedes di George Russell e il compagno di squadra Lando Norris, leader del Mondiale. Solo quarto Max Verstappen, che perde terreno nella lotta al titolo.

Piastri all’attacco, Russell e Norris inseguono

Partito forte e impeccabile nella gestione del ritmo, Piastri ha costruito sin dai primi giri un margine sufficiente per controllare la corsa fino alla bandiera a scacchi. Russell ha provato a restare in scia, senza però avere il passo per minacciare la McLaren. Norris chiude terzo, un risultato che gli permette di difendersi dai diretti rivali in classifica, mentre Verstappen — solo quarto — resta alle sue spalle in una giornata non particolarmente brillante per la Red Bull.

Ferrari in difficoltà: Leclerc 13°, Hamilton 17°

Giornata complicata per la Ferrari. Charles Leclerc non riesce a risalire il gruppo e chiude al 13° posto, lontano dalla zona punti.

Ancora peggio per Lewis Hamilton, penalizzato dalla partenza dalla pit lane e mai competitivo: per il sette volte iridato arriva solo un 17° posto in una Sprint da dimenticare.

Ottimo invece Andrea Kimi Antonelli, sesto con l’altra Mercedes nonostante i 5 secondi di penalità. Ancora una volta il giovane italiano conferma solidità e velocità.

Classifica Mondiale: Norris vede il titolo

Con la vittoria della Sprint, Piastri guadagna 2 punti, portandosi a -22 da Norris. Verstappen ora è a -25, con una classifica cortissima in vista della gara lunga.

Norris potrà laurearsi campione del mondo domani se si verificano una delle seguenti condizioni:

vince la gara ,

, arriva a punti due posizioni davanti a Piastri , con Verstappen dietro,

, con Verstappen dietro, chiude 8° e Piastri resta fuori dai punti.

Un finale di Mondiale apertissimo, con tre piloti racchiusi in 25 punti e una sfida che si deciderà curva dopo curva.

Sprint Race – Ordine di arrivo

Oscar Piastri (McLaren) – 26’51″033 George Russell (Mercedes) +4″951 Lando Norris (McLaren) +6″279 Max Verstappen (Red Bull) +9″054 Yuki Tsunoda (Red Bull) +19″327 * Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +21″391 * Fernando Alonso (Aston Martin) +24″556 Carlos Sainz (Williams) +27″330 Isack Hadjar (Racing Bulls) +28″206 Alexander Albon (Williams) +28″925

*Penalità di 5 secondi

Giro più veloce: Pierre Gasly – 1’23″188 (234,509 km/h)