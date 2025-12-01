Ferrari, Leclerc sceglie il sarcasmo: “GP Qatar? L’ho visto dai maxischermi”

Charles Leclerc ha chiuso ottavo nel Gran Premio del Qatar, e per commentare una giornata disastrosa (l’ennesima) ha scelto il sarcasmo. “Durante la gara ho potuto seguire quello che succedeva davanti guardando i megaschermi lungo la pista“, ha raccontato il monegasco. “Cercavo di fare i calcoli nella mia testa per la lotta Mondiale, e quella per me è stata la parte più emozionante della mia gara, che per il resto è stata molto noiosa”.

#QatarGP @ScuderiaFerrari blinda il 4° posto davanti la Williams… sono soddisfazioni. @Charles_Leclerc & @LewisHamilton nn perdono un secondo nel lamentarsi della macchina: messaggi al Presidente?

Inverno di fuoco 🔥 pic.twitter.com/lreebXjRdQ — Vito Quaranta 🇮🇹 (@quaranta_vito) December 1, 2025

Un commento che sottolinea la frustrazione dei piloti delle Rosse, che ogni fine settimana osservano gli altri sfrecciare mentre le loro monoposto vanno sempre peggio. Il team di Maranello continua a collezionare delusioni ed errori. La Rossa è attualmente quarta nella classifica Costruttori, ultima tra i top team, e ha allungato a 27 il numero di GP consecutivi senza vittorie. (continua dopo la foto)

Il team principal Fred Vasseur non ha nascosto la frustrazione per l’ottava e dodicesima posizione dei piloti al traguardo: “Non portiamo a casa niente di positivo da questo fine settimana. Sicuramente abbiamo bisogno di reagire come team e capisco la frustrazione dei piloti, dei meccanici e degli ingegneri”.

Secondo Vasseur, la causa principale è lo sforzo concentrato sul progetto 2026, con il 99% del carico di lavoro dedicato alla prossima stagione: “Dobbiamo preparare il potenziale della macchina per il 2026”.

Lewis Hamilton ha sottolineato quanto il ritardo nello sviluppo della SF-25 abbia pesato: “Questa gara evidenzia che gli altri hanno sviluppato più a lungo e molto di più in questa stagione. Noi stiamo soffrendo tanto a tenere dietro gli altri team o stare davanti anche alle Williams”.

Nonostante le difficoltà, il britannico ha guardato al futuro con ottimismo: “Spero che alla fine il nostro sacrificio valga la pena”. Hamilton ha anche commentato la lotta Mondiale, sorprendendosi dei distacchi tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri: “Tre piloti in lotta all’ultima gara, sarà interessante vedere come andrà”. (continua dopo la foto)

Infine, Hamilton ha voluto riconoscere il lavoro del campione della Red Bull: “Max ha fatto un lavoro fantastico quest’anno. Ha un team fenomenale, nessuno può negarlo. Negli ultimi quattro anni hanno avuto la miglior macchina… Max fa un lavoro eccezionale con la sua macchina”.

Il GP del Qatar si chiude così tra sarcasmo e frustrazione per la Ferrari, e l’attenzione è già rivolta al gran finale di Abu Dhabi, nella speranza di archiviare in fretta un’annata disastrosa e di ripartire con una macchina competitiva.

