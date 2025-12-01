Verstappen lancia la sfida: “Proverò di tutto”. La McLaren sbaglia strategia, Ferrari da incubo

Max Verstappen riapre il mondiale dopo la vittoria nel Gran Premio del Qatar, mentre in casa McLaren la delusione è palpabile per una strategia sbagliata e la Ferrari guarda già alla prossima stagione. L’ultima gara di Abu Dhabi sarà decisiva: l’olandese arriva con soli 12 punti di distacco da Lando Norris, leader della classifica piloti.

Una poltrona per tre: il tramonto di Abu Dhabi deciderà il Campione del Mondo 2025: Il tramonto di Abu Dhabi decreterà il Campione del Mondo Piloti 2025, con una sfida accesa tra Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri. L’ultima volta che… https://t.co/KOBwh1p3Yx #Formula1 pic.twitter.com/NOMsm6JNyh — GiornaleMotori (@Giornale_Motori) December 1, 2025

“Sarò pronto a tutto ad Abu Dhabi”, dice entusiasta Verstappen. L’olandese della Red Bull ha saputo sfruttare al massimo la strategia del suo box, costringendo la McLaren a subire il colpo. “Non me lo aspettavo stamattina”, ha aggiunto. “Oggi tutto è stato possibile grazie alla Safety Car. Spero che succeda anche ad Abu Dhabi: daremo il massimo, non abbiamo nulla da perdere”. (continua dopo la foto)

In casa McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris non nascondono la frustrazione. Piastri, secondo a Lusail, ha dominato buona parte della gara ma ha visto vanificato il suo lavoro da scelte strategiche non ottimali: “Chiaramente il team non ha preso le decisioni giuste” ha dichiarato l’australiano. “Il nostro passo era fenomenale, è davvero frustrante non vincere”.

Norris, invece, commenta: “Avremmo dovuto fermarci insieme a Max. Devo avere fiducia nel team, cercheremo di batterlo come ogni weekend”. Parole ovvie e di circostanza, ma i due piloti papaya sanno di avere dilapidato un vantaggio che sembrava incolmabile in questi mesi. E ora il fiato di Verstappen sul collo fa tremare la scuderia.

Delusione e rassegnazione, invece, per Charles Leclerc, ottavo al traguardo e con la Ferrari matematica quarta nella classifica costruttori. “È stato un weekend pessimo”, ammette il monegasco. “Non vedo l’ora di andare ad Abu Dhabi e chiudere in maniera positiva prima della pausa”. (continua dopo la foto)

Anche Lewis Hamilton, 12° al traguardo, evidenzia le difficoltà della scuderia: “Soffriamo per tenerci dietro persino una Williams. Speriamo che i sacrifici valgano per il 2026. Ci sono tante aree in cui dobbiamo migliorare”.

Con la classifica piloti ancora apertissima, Abu Dhabi sarà decisiva per l’assegnazione del Mondiale 2025. Verstappen proverà il tutto per tutto, Piastri e Norris cercheranno di impedirgli il pokerissimo, mentre Ferrari e Mercedes guardano già al futuro, con un occhio allo sviluppo della prossima stagione. La tensione è massima, e ogni dettaglio potrebbe essere decisivo.

