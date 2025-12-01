Nicola Pietrangeli, addio per sempre ad una leggenda dello sport italiano: la carriera, i trionfi, l’eredità

Nicola Pietrangeli, figura iconica del tennis italiano, si è spento all’età di 92 anni. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo dello sport nazionale, che perde uno dei suoi principali protagonisti del Novecento. I messaggi di cordoglio si sono rapidamente diffusi sui social e tra gli addetti ai lavori.

Nicola Pietrangeli, addio ad un protagonista assoluto nella storia dello sport italiano

Pietrangeli ha occupato un posto centrale nella storia dello sport del nostro Paese. La sua carriera si è contraddistinta per il talento, la longevità e la capacità di rappresentare l’Italia sui più importanti palcoscenici internazionali. Anche negli anni segnati dalla malattia, Pietrangeli ha mantenuto il suo ruolo di punto di riferimento, seguendo e commentando le imprese delle nuove generazioni di tennisti italiani.

La figura di Nicola Pietrangeli va ben oltre i successi sportivi: è stata uno dei simboli dell’Italia sportiva del dopoguerra. Il suo stile di gioco raffinato, la tecnica e la visione lo hanno reso unico e ineguagliato nel panorama tennistico. Pietrangeli ha incarnato per decenni l’ideale del campione capace di ispirare intere generazioni. Il suo contributo ha segnato l’immaginario collettivo, trasformandolo in punto di riferimento imprescindibile per il tennis italiano.

I successi di una carriera irripetibile

Nicola Pietrangeli è stato per molti anni il miglior tennista italiano di sempre, ben prima dell’avvento delle nuove stelle come Sinner. Specialista della terra battuta, ha conquistato due edizioni consecutive del Roland Garros (1959 e 1960) e gli Internazionali d’Italia nel 1961. In Coppa Davis detiene ancora il primato di incontri disputati (164) e vinti (120), a testimonianza di una straordinaria longevità e dedizione. Ha partecipato a 22 edizioni degli Internazionali d’Italia e 20 del Roland Garros, raggiungendo quattro finali sul rosso parigino. Ritiratosi nel 1971, ha guidato da capitano la nazionale italiana verso la storica vittoria in Coppa Davis nel 1976, in Cile, consolidando il suo status di leggenda.

Un’eredità che segna il tennis italiano

L’addio a Pietrangeli lascia una profonda eredità nel tennis italiano. Dalle generazioni di Panatta fino ai più recenti Sinner e Musetti, il suo esempio ha tracciato una rotta per chi sogna il successo sui campi internazionali. Il suo lascito non è solo sportivo, ma anche culturale: Pietrangeli rappresenta una delle grandi figure della storia nazionale, capace di trasmettere valori e ispirazione ben oltre i confini dello sport.