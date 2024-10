Il noto giocattolo ritirato per rischio chimico: “Può nuocere alla salute dei bambini”

Un noto giocattolo per bambini è stato ritirato dal commercio per rischio chimico. L’allerta è stata lanciata dal Ministero della salute a seguito di controlli sul prodotto che hanno riscontrato sostanze chimiche oltre i limiti di legge con possibili rischi per la salute dei più piccoli. Vediamo insieme sia la marca che il lotto interessato dal richiamo. (Continua a leggere dopo le foto)

Slime ritirato per rischio chimico, allerta del Ministero della salute

Un lotto di slime in barattolo,una pasta morbida ed estremamente plasmabile, tendenzialmente appiccicosa e leggermente viscida, è stato richiamato dal commercio per un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla presenza di Boro ben oltre i limiti di legge durante controlli a campione. Come riportato da Fanpage, l’allerta è stata lanciata dal Ministero della salute mercoledì 16 Ottobre 2024 a seguito di un provvedimento del 10 ottobre che dispone per i negozianti l’immediato ritiro e il divieto di vendita del prodotto. L’articolo in questione è lo “Slime Fango fiocco di neve” commercializzato con marchio Mile e venduto in confezioni di scatoline in plastica con coperchio. Il lotto interessato è quello con numero 2022-07, Art 930B, codice a barre 6923292216918. Si tratta di un prodotto proveniente dalla Cina ma venduto in Italia.

