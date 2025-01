Home | Il Monza si rilancia battendo la Fiorentina: per i Viola ora è crisi, un solo punto in 5 partite

Il Monza affronta la Fiorentina all’U-Power Stadium, e per i biancorossi è una sorta di ultima spiaggia per restare attaccati al treno salvezza. I viola invece, dopo un ottimo inizio di campionato, cercano di ritrovarsi (hanno fatto un solo punto, contro la Juve, nelle ultime 4 partite) per muovere una classifica comunque lusinghiera. Bocchetti cerca la prima vittoria della sua gestione, sinora poco fortunata, mentre Palladino torna da avversario sulla piazza che lo ha lanciato nella stagione scorsa.

⚽️ GOAL: Daniel Maldini

🇮🇹 Monza 2-0 Fiorentinapic.twitter.com/fkxcMRI9Ox — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 13, 2025

L’inizio è tutto per i viola, che si rendono pericolosi con Gudmunsson, Gosens e con un attivissimo Sottil. Al 19′ Pablo Marì entra in scivolata in area, Sottil sulla corsa va a sbattere contro la sua schiena e l’arbitro fischia il rigore. I biancorossi protestano animatamente, e il Var dà loro ragione suggerendo al direttore di gara di rivedere l’azione. Rigore annullato, così come l’ammonizione a Pablo Marì.

Su questo episodio gira la partita. La Fiorentina si spegne e il Monza sale in cattedra. Al 24′ Bondo sfiora il palo con un gran tiro da fuori area. Gli uomini di Palladino però hanno un’occasione enorme in contropiede, quando Kean si presenta da solo davanti al portiere: Turati è bravissimo a intercettare. I brianzoli però insistono e proprio allo scadere del tempo trovano il vantaggio, grazie a Ciurria che azzecca uno splendido sinistro in diagonale su una respinta corta di Comuzzo. 1-0 e si va al riposo.

La squadra di Palladino si getta in avanti dall’inizio, mettendo pressione alla difesa briqanzola. Al 53′ Carboni salva i suoi con un grande intervento difensivo su Beltran, e a quel punto Bocchetti corre ai ripari inserendo Djuric al posto di Caprari. La mossa si rivela vincente, perché i brianzoli si scuotono e al 63′ Daniel Maldini su un bel cross di Pereira anticipa Adli e raddoppia con una gran deviazione al volo: 2-0! Palladino a questo punto inserisce il nuovo arrivato Folorunsho al posto di Richardson.

Monza-Fiorentina, 3 punti d’oro per Bocchetti

L’arbitro Dionisi al 71′ fischia un altro rigore a favore dei viola, a dire il vero molto dubbio, per un contatto fra Carboni e Beltran. Questa volta il Var non interviene e il penalty viene confermato. Beltran va sul dischetto e la riapre: 2-1. Una vera beffa per il Monza e un episodio che farà sicuramente discutere. Al 79′ una splendida giocata di Maldini libera il figlio d’arte al tiro, ma la conclusione finisce alta.

All’84’ un clamoroso liscio di Turati offre un’occasione d’oro a Ikonè, che però è troppo decentrato e non riesce a tirare. All’86’ scoppia una rissa in campo quando l’arbitro Dionisi, a cui una gara non particolarmente difficile è sfuggita di mano, fischia un fallo a centrocampo contro Bondo. Alla fine a pagare è Ciurria, ammonito. Forcing finale della squadra di Palladino che produce molte mischie in area e un brivido per un’occasione capitata a Kouame. Ma è l’ultimo sussulto, perché stavolta il Monza non si fa raggiungere: 2-1 e 3 punti d’oro per Bocchetti.

Leggi anche: