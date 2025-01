Home | Il Manchester United “pesca” in Italia: trasferimento record per il giocatore di Serie A

La Premier League, e in questo caso il Manchester United, continua a guardare con molto interesse ai giocatori che militano in Serie A. La potenza economica dei club inglesi si fa sentire, ora anche sul mercato di Gennaio. Dopo settimane di trattative, è ufficiale: Patrick Dorgu, l’esterno danese del Lecce, è pronto a firmare con i Red Devils.

Dorgu-Manchester United, manca solo l’ufficialità. Quella contro l'Inter potrebbe essere stata l'ultima gara del danese con il Lecce. https://t.co/GcypUbju3j via @Leccezionaleit pic.twitter.com/OdgVwcsDGT — LECCEzionale Salento (@Leccezionaleit) January 28, 2025

Il club salentino, che lo ha lanciato nel grande calcio, si appresta a incassare una cifra da capogiro: circa 38 milioni di euro. Un affare che segna un record per la società, che solo pochi mesi fa aveva incassato 18 milioni per Hjulmand, venduto allo Sporting Lisbona.

La trattativa con i Red Devils è giunta alla sua conclusione dopo quasi tre settimane di discussioni. L’allenatore dello United, Amorim, ha voluto Dorgu con insistenza e, nonostante le richieste elevate di Lecce, la società inglese ha accettato di soddisfarle. Inizialmente si pensava di lasciar partire il giocatore a fine stagione, poi il Lecce ha optato per cederlo subito a una cifra decisamente più alta.

La parte fissa del trasferimento si aggira tra i 32 e i 33 milioni di euro, con i restanti importi legati a bonus legati alle prestazioni di Dorgu e ai risultati del Manchester United. Il giovane classe 2004, che ha stupito tutti con le sue prestazioni in Serie A, firmerà un contratto quinquennale con il club inglese, dove guadagnerà oltre un milione di euro all’anno.

Manchester United, grande opportunità per Dorgu

Con il trasferimento ormai in dirittura d’arrivo, la famiglia Dorgu si trova nel Salento, pronta ad assistere Patrick in questa nuova e ambiziosa avventura. La sua cessione non solo porta una cifra record nelle casse del Lecce, ma dà anche l’opportunità al club salentino di pianificare il futuro con maggior serenità. Con la cessione di Dorgu ormai in fase di conclusione, il Lecce è pronto a concentrarsi su nuovi obiettivi.

Il direttore sportivo Pantaleo Corvino è già attivo alla ricerca di opportunità sul mercato, ma con un occhio alla prudenza. La priorità è quella di rafforzare la squadra con giocatori esperti che possano dare subito una mano a Giampaolo in ottica salvezza. Tra i nomi più caldi c’è quello di Davide Faraoni, esterno del Verona con il contratto in scadenza a giugno, che potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il Lecce.

Il trasferimento di Dorgu conferma l’abilità del Lecce nel saper valorizzare i suoi talenti. Per Dorgu, il Manchester United rappresenta un’opportunità unica, un trampolino di lancio verso il grande calcio europeo. Per il Lecce, invece, il trasferimento rappresenta un ulteriore passo verso una gestione economica sempre più solida, mentre il club salentino guarda già al futuro con l’ambizione di confermarsi ai massimi livelli.

Leggi anche: