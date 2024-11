Il Lecce ha esonerato Luca Gotti, chi al suo posto in panchina: le indiscrezioni

Gotti esonerato, Il Lecce ha ufficializzato la fine del rapporto con il tecnico veneto, riconoscendo l’errore commesso nell’aver scelto di affidargli un contratto fino al 30 giugno 2026. La decisione arriva dopo una serie di prestazioni deludenti, culminate in un primo tempo opaco e privo di idee contro l’Empoli.

Ora il club è al lavoro per individuare un sostituto: secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà negli ultimi giorni sono emersi contatti con Marco Giampaolo e Beppe Iachini, con una possibile priorità per Giampaolo, che piace particolarmente al direttore sportivo e che è reduce dall’esperienza di due anni fa alla Sampdoria. Non risultano invece contatti con Fabio Liverani o Leonardo Semplici, nonostante quest’ultimo mantenga ottimi rapporti con Corvino fin dai tempi di Firenze. Il Lecce si trova dunque a dover correggere il tiro in una situazione resa difficile da alcune scelte societarie discutibili.

