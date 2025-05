Home | Il Como non si ferma e frena il Parma: la decide Strefezza, per Chivu ancora un po’ di sofferenza

Il Como di Fabregas non si ferma più ed espugna Parma dopo una partita vibrante, che ha riservato le emozioni più grandi nel tempo di recupero, quando gli uomini di Chivu si sono riversati in avanti e Mann ha sbagliato un gol incredibile a porta vuota. L’eroe dei lariani, invece, è stato Strefezza, che è riuscito a segnare una rete decisiva appena il Mister spagnolo lo ha messo in campo.

Un lampo, un colpo, tre punti: Strefezza lancia il Como. Parma battuto 1-0

Per gli emiliani la sconfitta non è un dramma perché il vantaggio dalla zona salvezza è ancora abbastanza ampio, ma certo gli uomini di Chivu hanno sprecato una grande occasione per chiudere il discorso e vivere in assoluta tranquillità il finale di campionato. Ora invece serviranno altri punti da qui alla fine per non rischiare nulla, anche se il vantaggio sul Venezia resta di 7 punti (in attesa della gara dell’Empoli, che potrebbe portarsi a -5 vincendo).

La gara vede un netto predominio territoriale del Como nel primo tempo, a testimonianza della filosofia di gioco di Fabregas che si basa sul possesso palla e sulla tecnica dei suoi migliori giocatori. Nonostante l’assenza di Diao tolga molto in fase offensiva, ilariani chiudono i primi 45′ con il 74% di possesso, un dato impressionante, anche se l’unica vero pericolo per i ducali è su un colpo di testa di Kempft parato da Suzuki.

Il Parma risponde con un’iniziativa di Bonny sprecata da Pellegrino, che da buona posizione calcia alto. La ripresa è molto più scoppiettante e regala emozioni. Prima sono i padroni di casa a colpire una traversa ancora con il centravanti argentino, poi è Ikonè a divorarsi il gol del vantaggio per il Como.

A rompere l’equilibrio ci pensa Strefezza, e per il Parma è una beffa perché appena tre minuti prima Valeri e Ondrejka avevano sprecato una grande occasione davanti alla porta avversaria. Invece, al 79′, è lex trequartista del Lecce a scattare sul filo del fuorigioco e a trafiggere Suzuki con un bel sinistro che si insacca sul primo palo. Il Var conferma: gol buono e Como in vantaggio.

Il Como vince, il Parma si mangia le mani per l’errore di Mann

La squadra di Chivu, che ha giocato una buona gara, nel finale di partita va all’assalto per cercare un pareggio che sarebbe anche meritato, ma nel recupero succede veramente di tutto nell’area lariana: Mann si divora un gol incredibile, calciando alto da due metri a porta completamente vuota su un cross dalla sinistra.

Lo stesso Mann cerca di farsi perdonare ma la sua conclusione, forse destinata in rete, incoccia nella schiena di Del Prato. Infine, sempre Mann tenta un’ultima incursione ma Butez esce alla disperata e riesce a respingere il tiro dell’attaccante. Non c’è più tempo, il Como aggancia il decimo posto in classifica superando il Torino mentre il Parma deve rimandare i festeggiamenti salvezza.

