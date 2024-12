Home | Il Bologna non cade in casa del Benfica ma non fa né gol né passi avanti: Champions a rischio

Benfica-Bologna 0-0, in una partita più ruvida che tecnica i rossoblu non cadono sotto i colpi del Benfica ma restano ancora a secco di gol: permanenza in Champions League sempre più a rischio. Il Bologna strappa un punto prezioso ma poco utile sul piano della classifica: come detto, una partita fisica, combattuta, ma avara di emozioni e occasioni da gol, che conferma le difficoltà della squadra di Vincenzo Italiano nel capitalizzare gli episodi chiave.

Primo tempo: equilibrio e poche emozioni

La prima frazione ha visto il Benfica partire meglio, con un gol annullato a Pavlidis per fuorigioco che ha fatto tremare i rossoblù. Superato lo spavento iniziale, il Bologna ha provato a gestire il possesso palla, cercando di limitare le iniziative avversarie.

Poca incisività del Bologna : nonostante il controllo del gioco, i rossoblù non hanno mai inquadrato lo specchio della porta, faticando a creare occasioni significative.

: nonostante il controllo del gioco, i rossoblù non hanno mai inquadrato lo specchio della porta, faticando a creare occasioni significative. Di Maria ispirato: l’argentino ha impegnato Skorupski con una bella girata al volo, una delle poche fiammate della prima frazione.

Secondo tempo: più ritmo, stessi problemi

Nella ripresa il ritmo è aumentato, con entrambe le squadre che hanno cercato il colpo decisivo senza però trovare la via del gol.

Di Maria e Pavlidis protagonisti : l’argentino ha continuato a essere il faro del Benfica finché la condizione fisica lo ha sostenuto, mentre Pavlidis ha messo in difficoltà la difesa rossoblù ma senza concretizzare.

: l’argentino ha continuato a essere il faro del Benfica finché la condizione fisica lo ha sostenuto, mentre Pavlidis ha messo in difficoltà la difesa rossoblù ma senza concretizzare. Bologna in contropiede: l’occasione migliore è arrivata su un’incursione di Urbanski, che però non ha trovato il guizzo decisivo.

I cambi di Italiano non stravolgono il match

Al 73′, Vincenzo Italiano ha provato a dare una scossa alla squadra inserendo Lucumì, Freuler, Pobega e Ndoye, ma il copione non è cambiato. Il Bologna ha continuato a sbattere contro la solida difesa del Benfica, senza mai riuscire a rendersi davvero pericoloso.

Nel finale, è stato il Benfica a premere maggiormente, ma un attento Skorupski ha evitato il peggio per i rossoblù. Se la classifica di Champions League resta complicata per il Bologna, questo pareggio serve a rinforzare il morale della squadra, che ha dimostrato compattezza e carattere su un campo difficile come l’Estadio da Luz. Resta però l’urgenza di trovare soluzioni offensive più efficaci per poter sperare in un’eventuale rimonta nel girone.

