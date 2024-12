Motta vince la partita a scacchi con Guardiola: la Juve batte un City inconcludente

Juventus-Manchester City 2-0, Motta vince la partita a scacchi con Guardiola: i bianconeri vincono e convincono davanti al pubblico di casa. Dopo quattro pareggi consecutivi, i bianconeri hanno mostrato solidità e cinismo, conquistando tre punti fondamentali per avvicinarsi all’ottavo posto in classifica e garantendosi almeno un posto tra le prime 24, indipendentemente dai risultati di gennaio. I gol decisivi sono arrivati nella ripresa, firmati da Dusan Vlahovic e Weston McKennie, con una prestazione corale che ha limitato le offensive di una squadra come il City, solitamente letale ma ora in crisi e a rischio esclusione dalla fase play-off.

Primo tempo: equilibrio e occasioni sporadiche

La partita si è aperta con un buon ritmo, con il City che ha mantenuto il controllo del pallone, mentre la Juventus ha cercato di colpire con ripartenze e tiri dalla distanza. Juventus pericolosa con Yildiz: al 19′, il giovane talento turco ha sfiorato il gol con un potente tiro da fuori area, e al 32′ ha messo in difficoltà la difesa inglese con un’azione personale, murata all’ultimo momento da Ruben Dias. City poco concreto: l’occasione più nitida è arrivata al 39′, quando De Bruyne, con una magistrale verticalizzazione, ha messo Haaland davanti a Di Gregorio, ma l’attaccante norvegese si è fatto ipnotizzare dal portiere bianconero.

Secondo tempo: Juventus cinica, City senza idee

La ripresa si è aperta con il City in pressione, ma la Juventus ha saputo sfruttare al meglio le occasioni concesse. Vlahovic apre le danze: al 53′, su una semirovesciata di Gatti respinta da Ederson, Vlahovic si è avventato sul pallone e con un colpo di testa ha segnato il gol dell’1-0, portando palla e portiere oltre la linea. McKennie chiude i conti: a un quarto d’ora dal termine, il centrocampista statunitense ha finalizzato un contropiede con un assist perfetto di Timothy Weah, entrambi subentrati pochi minuti prima.

Difesa granitica e compattezza tattica

La Juventus ha mostrato una solidità difensiva esemplare, annullando gli attacchi di un Manchester City costretto a giocate prevedibili e poco incisive. Thiago Motta ha saputo leggere la partita e sfruttare al massimo le risorse dalla panchina, dimostrando la sua abilità nella gestione del gruppo.

Questa vittoria rappresenta un’iniezione di fiducia per i bianconeri, che tornano a respirare aria d’alta classifica. Per il City di Guardiola, invece, la crisi si fa sempre più profonda, mettendo a rischio il passaggio del turno nella League Phase di Champions.