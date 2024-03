Ida Platano rompe il silenzio su un ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri: “Cosa farei”

Tra le protagoniste assolute di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto e ideato da Maria De Filippi, c’è sicuramente Ida Platano. La dama ha conquistato letteralmente il pubblico da casa, che segue le sue avventure sia dentro che fuori dal piccolo schermo. Nell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato Ida Platano e Gemma Galgani per parlare della loro amicizia nata alla corta di Maria De Filippi. La conduttrice ha poi chiesto alla tronista di Uomini e Donne come reagirebbe se il suo ex Riccardo Guarnieri scendesse dalle scale del programma per andarla di nuovo a corteggiare. (Continua a leggere dopo la foto)

“Verissimo”, Ida Platano torna a parlare di Riccardo Guarnieri

Nell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato Ida Platano e Gemma Galgani per parlare della loro amicizia nata alla corta di Maria De Filippi. La conduttrice ha poi chiesto alla tronista di Uomini e Donne come reagirebbe se il suo ex Riccardo Guarnieri tornasse su Canale 5 per corteggiarla. Ida Platano ha detto che Riccardo fa parte del suo passato, ma ha anche aggiunto che ripensare a Guarneri non la lascia indifferente: “Gli anni della storia con Riccardo sono stati difficili e tormentati. Gemma è sempre stata al mio fianco e mi ha aiutata moltissimo. Lì è sempre stata il mio appoggio, la mia forza, non mi ha mai giudicata, mi è stata solo di supporto”. Poi la nota tronista di Canale 5 ha a ggiunto anche altri particolari.

