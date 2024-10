Ibrahimovic, un futuro nella crossover boxing? Le voci su una nuova avventura sportiva

Zlatan Ibrahimovic, l’ex attaccante e attuale dirigente del Milan, potrebbe essere sul punto di intraprendere una nuova carriera nel mondo della crossover boxing. Le voci riguardanti un possibile ingresso di Ibra in questa disciplina stanno suscitando un certo fermento tra i tifosi del Milan, che si doamandano cosa potrebbe succedere al suo ruolo nella dirigenza rossonera se l’ex bomber dovesse abbracciare anche la boxe.

A diffondere questa notizia è stato il tabloid britannico The Sun, che ha raccontato come Ibrahimović sia stato contattato da Mams Taylor, uno dei principali esponenti della Misfits, un’organizzazione specializzata nella crossover boxing. Questa disciplina unisce elementi del pugilato e del taekwondo, offrendo un mix di arti marziali che potrebbe attirare il campione svedese.

“Ho cercato di convincere Zlatan che lui può combattere“, ha dichiarato Taylor. “Abbiamo parlato tramite FaceTime, e lui ha mostrato interesse seguendo diversi incontri della Misfits”. Non sorprende che Ibra stia considerando questa possibilità , visto il suo interesse per le arti marziali. Da giovane, infatti, ha ottenuto la cintura nera di taekwondo e ha condiviso diversi video in cui dimostra le sue abilità .

Questa esperienza potrebbe fare di lui un avversario interessante nel contesto della crossover boxing. Taylor ha aggiunto che, oltre a Ibrahimovic, ci sarebbero anche “altri nomi minori molto rispettati” pronti a sfidare l’ex calciatore sul ring. Nonostante l’entusiasmo per queste voci, al momento non ci sono sviluppi concreti riguardo a un debutto dell’ex campione nel mondo della boxe.

Ibrahimovic, la preoccupazione dei tifosi del Milan

I tifosi del Milan sono preoccupati. Un eventuale impegno nella crossover boxing, secondo alcuni, potrebbe distogliere il campione svedese dalle sue responsabilità verso la squadra. La sua presenza è stata fondamentale per il club, e molti sperano che rimanga concentrato sul calcio. Anche se ha ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo nel maggio 2022, il legame di Ibrahimović con il Milan è rimasto forte.

Di recente, Ibra ha visitato il centro sportivo Vismara, dove ha incontrato le ragazze dell’Under 12. Il Milan Femminile ha condiviso l’evento sul proprio profilo Instagram, scrivendo: “Ispirando la prossima generazione. Un sacco di facce felici per le nostre ragazze dell’Under 12 mentre Zlatan Ibrahimović ha fatto loro visita”.

Un momento che conferma la dedizione di Ibra al mondo del calcio e al Milan, nonostante le speculazioni sul suo futuro in altre discipline. Mentre esplora nuove opportunità nel crossover boxing, il suo cuore rimane saldamente ancorato alla società per cui lavora. I tifosi possono stare tranquilli, almeno per ora, mentre aspettano di vedere quale sarà la prossima mossa dell’istrionico dirigente rossonero.



