“Ho parlato con la Madonna”: Flavia Vento, la confessione da brividi a “Domenica in” – Flavia Vento è stata ospite della puntata di ieri, 8 ottobre 2023, Domenica In. Durante l’intervista condotta da Mara Venier la showgirl ha raccontato nei dettagli la presunta apparizione della Madonna avuta qualche giorno fa nel Parco del Roma Golf Club. Una chiacchierata che ha fatto scatenare gli utenti sui social e anche gli ospiti in studio. (continua a leggere dopo le foto)

“Domenica In”, Flavia Vento rivela i dettagli dell’apparizione della Madonna

Su Twitter qualche giorno fa Flavia Vento aveva scritto: “La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà”. E nella giornata di ieri la showgirl è tornata a parlarne dell’apparizione della Madonna a “Domenica In”. A Mara Venier Flavia Vento ha confidato: “Per me è stato un evento bellissimo. Anni fa ho avuto altri eventi belli. Questa cosa specifica mi sono sentita di dirla e raccontarla. Anche perché la Madonna mi ha dato un messaggio da divulgare. Perché questo pianeta sta vivendo tragedie e qui si parla di messaggi di amore. Ho scritto con il cuore quella cosa su Twitter. Io tutte le mattine vado a camminare in questo parco dove c’è una sorgente. C’è un’acqua che sgorga. Io ogni mattina vado lì perché sento che c’è qualcosa di sovrannaturale che mi ricollega con la natura. A un certo punto proprio dove c’è la cascata”. (continua a leggere dopo le foto)

“Domenica In”, Flavia Vento: “Ecco cosa mi ha detto la Madonna”

“Il 3 ottobre alle 7.30, proprio dove c’è la cascata, ho sentito un profumo di rose molto intenso. Un profumo che mi stava davanti. Ad un certo punto, nell’acqua, ho visto una luce fortissima. Ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo, con dodici stelle che brillavano sopra il capo. Mi ha detto: ‘L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà’. È un messaggio che ha voluto dare a me. Io ho sentito bene quelle parole chiare, limpide e nette”, ha dichiarato Flavia Vento. “Ti ha detto così, in italiano?”, le ha chiesto Mara Venier. E Simona Izzo ha incalzato l’ospite: “Ma avevi pranzato, avevi fatto colazione?”. (continua a leggere dopo le foto)

Gli ospiti scatenati in studio

Non era la prima volta che le capitava un tale “incontro”: “Il 15 agosto ho fatto un video, sempre dove mi è apparsa la Madonna, un circolo solare mi seguiva”. Subito il filmato è stato mandato in onda durante la trasmissione di Ra1: per tanti non era nient’altro che un riflesso. “Sono cose che sono successe anche a Lourdes e a Medjugorje. Io anni fa ho avuto esperienze simili di cui non ho mai parlato e se dovesse ricapitare non ne riparlerò. Soltanto questa volta invece ho deciso di raccontarlo, è un messaggio di preghiera e umanità di cui abbiamo bisogno in questo momento ricco di tragedie. C’è chi ci crede, chi no. Il mondo è vario. Io ero atea, sono diventata credente 15 anni fa. È stato un percorso molto profondo. Ora vado in Chiesa ogni domenica e sono casta da 10 anni. È una mia scelta”, ha aggiunto poi Flavia Vento. Ad un certo punto è intervenuta anche Alba Parietti: “Perché la Madonna ha scelto proprio te per apparire?”. La risposta dell’ex showgirl è stata inattesa: la Vento ha detto di essere casta da dieci anni. Dietro la scelta della Vergine potrebbe esserci dunque questo “particolare”.