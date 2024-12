Hellas Verona-Milan, le probabili formazioni: tentazione Camarda dal primo minuto per Fonseca

Hellas Verona-Milan probabili formazioni, la 17ª giornata di Serie A prenderà il via domani alle 20:45 con il match tra scaligeri e rossoneri, in programma al Bentegodi. L’Hellas di Zanetti cercherà di dare continuità dopo la vittoria sul Parma, mentre il Milan di Fonseca vuole tornare al successo dopo il pareggio casalingo contro il Genoa.

Come arriva il Verona

Il tecnico Paolo Zanetti dovrebbe schierare la squadra con il consueto 4-2-3-1. In porta confermato Montipò, protetto da una difesa composta da Tchatchoua, Dawidowicz, Bradaric e uno tra Magnani e Ghilardi, con il primo in leggero vantaggio. In mediana spazio a Belahyane e Duda, favorito su Dani Silva. Sulla trequarti Livramento, Suslov e Lazovic agiranno a supporto di Sarr, in pole su Mosquera per il ruolo di centravanti.

Come arriva il Milan

Paulo Fonseca dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, il 4-2-3-1. Maignan sarà tra i pali, mentre la difesa vedrà Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez, che sembra aver superato Jimenez per una maglia da titolare. A centrocampo confermati gli interpreti abituali. Sulla trequarti si profila il rilancio di Liberali, mentre in attacco, complice l’assenza di Morata, il giovane Camarda appare favorito su Abraham per guidare l’attacco rossonero.

Una sfida importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi: Verona alla ricerca di punti salvezza e Milan intenzionato a rimanere in scia alle zone alte della classifica.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Bradaric; Belahyane, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Sarr.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Camarda.

