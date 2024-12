Home | Serie A, Hellas Verona: è fatta per la cessione al fondo americano Presidio Investors

La cessione dell’Hellas Verona al fondo americano Presidio Investors sembra ormai prossima alla conclusione. L’operazione, che trasferirà la proprietà del club veneto nelle mani del fondo statunitense con sede ad Austin, Texas, dovrebbe chiudersi entro la fine del 2024. La sfida di domani contro il Milan potrebbe così segnare l’ultima gara dell’era Maurizio Setti.

Dopo 12 anni Maurizio #Setti è pronto a lasciare l’Hellas #Verona, con la proprietà che passerà in mano al fondo statunitense #PresidioInvestors 🇺🇸



Il fondo, che lavora nei settori di intrattenimento, moda, tecnologie, immobiliare e finanza, è all’esordio nel mondo del calcio… pic.twitter.com/nDkDIPZifE — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) December 19, 2024

Le cifre definitive non sono ancora state rese note, ma si parla di un valore leggermente inferiore ai 72-75 milioni di euro precedentemente stimati. Con il passaggio di proprietà, si prevede l’insediamento di un nuovo management di matrice tedesca, guidato dall’avvocato italo-americano Italo Zanzi.

Tuttavia, l’attuale dirigenza composta da Maurizio Setti, il direttore sportivo Sean Sogliano e la direttrice generale Simona Gioè resterà in carica fino alla fine della stagione per assicurare una transizione ordinata. Italo Zanzi, figura di spicco e già noto agli appassionati della Serie A, ha ricoperto il ruolo di CEO della Roma dal 2012 al 2016, durante la gestione di James Pallotta.

Chi è Presidio Investors

Chi è Presidio Investors? La società di private equity vanta una tradizione di più di 75 anni, e come detto è specializzata in investimenti sul mercato medio-basso. Inoltre, collabora con aziende di nicchia in crescita nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari. Con una significativa esperienza sia negli investimenti che nella gestione operativa,

Presidio, come si legge sul sito ufficiale della società, adotta un approccio collaborativo per aiutare le aziende a crescere e svilupparsi, generando ottimi rendimenti per tutti gli stakeholder. “Effettuiamo investimenti di controllo nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari, apportando competenze operative alle aziende grazie all’esperienza del team e alla creazione di consigli di amministrazione di alto valore, composti da professionisti di spicco del settore”, si legge.

Leggi anche: