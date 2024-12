Inter-Udinese, le probabili formazioni del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Coppa Italia Inter-Udinese le probabili formazioni del match valido per gli ottavi di finale di Serie A che si gioca stasera alle 21 a San Siro. Entrambe le squadre si presentano con formazioni rimaneggiate, pronte a sfruttare l’occasione per testare nuovi interpreti, con un turnover più accentuato per l’Inter di Simone Inzaghi.

Le scelte di Runjaic

L’Udinese, guidata da Kosta Runjaic, scenderà in campo con il consueto 3-5-2. Nonostante le molte assenze, tra cui Lovric, Lautaro Giannetti e il portiere Okoye, i friulani non stravolgeranno il loro assetto tattico. In porta sarà confermato Sava, mentre in difesa toccherà a Kabasele guidare il reparto al centro, affiancato da Kristensen e Touré.

Sulle fasce Kamara e Rui Modesto proveranno a garantire spinta e copertura, mentre a centrocampo, accanto al francese Atta, giocheranno Ekkelenkamp e Abankwah. In avanti spazio alla coppia formata da Thauvin e Lucca, con Pejicic ed Ebosse pronti a subentrare a gara in corso. Non è chiaro se ci sarà spazio anche per il grande ex di turno, Alexis Sanchez, che potrebbe essere convocato e partire dalla panchina.

Le scelte di Inzaghi

L’Inter, invece, approfitterà della sfida per dare minutaggio a diversi giocatori meno utilizzati finora. Simone Inzaghi punterà su Josep Martinez tra i pali, con Bisseck schierato al centro della difesa. Per il giovane tedesco sarà un’occasione importante per mettersi in mostra, soprattutto in un ruolo che potrebbe ricoprire stabilmente in futuro.

Accanto a lui agiranno Buchanan, schierato sulla destra nel suo ruolo naturale, e Bastoni. Anche in attacco si vedranno delle novità: Taremi affiancherà Thuram, mentre Frattesi, Asllani e Carlos Augusto guideranno il centrocampo. Barella, inizialmente in dubbio, sembra aver recuperato e potrebbe partire dalla panchina.

Inter, Inzaghi non vuole cali di concentrazione

L’Udinese cercherà di sfruttare la velocità sulle fasce e la fisicità di Lucca per mettere in difficoltà la difesa nerazzurra, ma l’Inter parte con i favori del pronostico. Tuttavia, con le rotazioni previste e le energie risparmiate da alcuni titolari, Inzaghi non potrà permettersi cali di concentrazione. La partita si preannuncia interessante, con l’Inter determinata a proseguire il cammino in una competizione che considera un obiettivo stagionale e l’Udinese pronta a giocarsi le proprie carte nonostante le difficoltà.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Touré; Kamara, Atta, Ekkelenkamp, Abankwah, Rui Modesto; Thauvin, Lucca.

Leggi anche: