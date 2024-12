Donnarumma, violento incidente per il portiere: le sue condizioni

Bruttissimo infortunio per Gianluigi Donnarumma. Il portiere napoletano è finito ko dopo un violento scontro di gioco durante Monaco-Psg, match di Ligue 1. Donnarumma è stato colpito in faccia e dopo l’incidente aveva il volto tumefatto. Le immagini sono impressionanti e hanno fatto subito il giro del web. Quali sono le condizioni del portiere della Nazionale? (Continua dopo le foto)

Grave infortunio al volto per Donnarumma: come sta

L’impatto è stato molto violento. Dopo lo scontro, Donnarumma si è trovato a terra e c’è stato un momento di grande spavento tra calciatori e tifosi: il portiere aveva il viso imbrattato di sangue per le ferite, visibilmente profonde. Donnarumma è stato colpito in faccia con un calcio da Wilfried Singo. Le immagini dell’incidente hanno fatto il giro del web nei minuti immediatamente successivi allo scontro tra i due giocatori, avvenuto al 18’ della partita tra il Monaco e il Psg, team del portiere della Nazionale. (Continua dopo le foto)

La solidarietà dei tifosi per Donnarumma

Tanti i tifosi del Milan che hanno augurato a Donnarumma di rimettersi al più presto dopo il violento scontro con Singo. “Gigio sei vivo per miracolo, riprenditi presto”, il commento di un tifoso sui social. “Spero per lui che non gli rimangano cicatrici, ma la vedo dura..”, si legge anche. “Forza Gigio, le scelte del passato non contano ora: riprenditi!”, l’augurio di un altro utente. “Mi dispiace tanto Gigio”, ha commentato qualcuno. “Grande Gigio, tranquillo che tornerai il numero uno indiscusso”, si legge ancora. L’incidente ha causato anche non poche polemiche. Il motivo? Niente rosso a Singo.

