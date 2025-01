Helena Prestes, cosa le accadrà ora: parlano i gieffini – Alfonso Signorini si collegherà con la Casa del “Grande Fratello” eccezionalmente di mercoledì questa settimana. L’appuntamento per i telespettatori è fissato infatti per oggi, 8 gennaio, in prima serata, su Canale 5. E cresce l’attesa dei fan curiosi di scoprire quali provvedimenti verranno presi nei confronti di Helena Prestes, che recentemente ha avuto una violenta lite con Jessica Morlacchi. I rumors si rincorrono: per alcuni esperti di gossip la modella non sarà l’unica ad essere penalizzata. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, Maria De Filippi spiazza il pubblico: l’annuncio su Ida

Leggi anche: Maria De Filippi, il significato del vestito indossato ad “Amici”

Helena Prestes, cosa le accadrà dopo la lite con Jessica: parlano i gieffini

Il televoto, che vedeva Helena Prestes, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini al ballottaggio, è stato annullato a 48 ore dalla nuova puntata. I profili social ufficiali del Grande Fratello hanno annunciato la chiusura della votazione per via di un provvedimento disciplinare, che evidentemente coinvolgerà uno dei gieffini che erano stati nominati. Molti sono convinti che si tratti proprio della modella brasiliana. D’altronde Helena Prestes è l’unica tra i nominati ad aver fatto qualcosa di eclatante al reality in queste ultime ore. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Stefano De Martino, ecco dove vive: una casa super lusso all’insegna del design

Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano De Martino svela un retroscena: cosa succede dietro le quinte con il dottore

Helena Prestes sara squalificata? Cresce l’attesa per la diretta del “Grande Fratello”

Se ne discute sui social, ma non solo. Anche nella casa del Grande Fratello i concorrenti si interrogano sul provvedimento che verrà preso per Helena. Javier Martinez si è confidato con Amanda Lecciso: “Ma secondo te? Perché lei è convinta che domani uscirà, ho un po’ di paura”. La gieffina ha rassicurato l’amico e ha detto che secondo lei la modella sudamericana verrà graziata: “Dai, macché, no. Lei pensa di uscire per il pubblico o per una decisione a priori? Ah la squalifica? Ma va, no”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva