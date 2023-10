Hazard si ritira a 32 anni: l’annuncio

Eden Hazard ha annunciato il suo ritiro dal calcio a soli 32 anni. Era disoccupato da tre mesi, dopo una carriera fatta di alti e bassi. I tifosi del Chelsea lo ricorderanno per sempre, un po’ meno quelli del Real Madrid. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Eden Hazard durante Belgio-Austria, qualificazioni Euro 2024. (Photo by Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

Eden Hazard ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, a soli 32 anni. Dopo aver trascorso tre mesi da disoccupato, il fantasista belga ha deciso di appendere le scarpe al chiodo: “Bisogna sapersi ascoltare e dire basta al momento giusto. Dopo 16 anni di carriera e più di 700 partite giocate, ho deciso di concludere la mia carriera da calciatore professionista”.

I club di Hazard

A soli 17 anni Hazard ha esordito in Ligue 1 con la maglia del Lille, club con cui è riuscito a vincere nel 2011 campionato e Coppa di Francia. Dopo stagioni da record, con numeri invidiabili e movenze da fuoriclasse, passa al Chelsea per 40 milioni di euro (una cifra altissima all’epoca): con i blues colleziona 110 gol in 352 partite, diventando una leggenda del club. 2 Premier League e 2 Europa League il bottino conquistato.

Nell’estate del 2019 il Real Madrid lo acquista per la bellezza di 100 milioni di euro. Le aspettative riposte in lui però non vengono ripagate dal trequartista belga, che in quattro stagioni ha totalizzato solamente 73 presenze: nonostante ciò è riuscito a vincere la Liga con Zidane nel 2020 e la Champions League con Ancelotti nel 2022.