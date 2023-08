Casadei va da Maresca: il Chelsea lo presta al Leicester

Cesare Casadei ha scelto di seguire Maresca nella serie cadetta inglese. Il talento della nostra Under 20 rimarrà in Inghilterra, svaniscono le speranze per il Genoa di farlo giocare insieme a Retegui in rossoblu.

Casadei sceglie Maresca

Il Leicester è riuscito a trovare l’accordo con il Chelsea per il prestito di Cesare Casadei. Determinante è stata la chiamata del tecnico Maresca per convincere il giocatore al trasferimento. Le Foxes nella scorsa stagione infatti sono retrocesse in Championship a causa del terz’ultimo posto in classifica e di risultati poco soddisfacenti nel finale di stagione (vedi il pareggio in casa contro l’Everton). L’allenatore italiano, che è stato recentemente il vice di Pep Guardiola al Manchester City, ha promesso all’attaccante un posto da titolare e una crescita senza pressioni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Casadei esulta ai Mondiali U20 con la maglia azzurra (Photo by Tim Nwachukwu – FIFA/FIFA via Getty Images)

Il prestito del Chelsea

Il Genoa ci ha creduto fino all’ultimo, ma alla fine ha dovuto dire addio al sogno di costituire la coppia Casadei-Retegui in rossoblu. Il Leicester ha prelevato il ragazzo in prestito per una stagione senza diritto di riscatto. A Londra credono molto nell’evoluzione dell’azzurro e vogliono evitare un’altra fuga di talenti come accaduto in passato con Salah e Tomori. Casadei è reduce da un campionato con il Reading nonché un grande Mondiale Under 20 in cui ha raggiunto la finale con l’Italia prima di arrendersi all’Uruguay di Facundo Gonzalez.

