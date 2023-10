Home » Uefa, Euro 2032 si giocherà in Italia

Il calendario del calcio europeo è già definito per il prossimo decennio. Martedì 10 ottobre il Comitato Esecutivo UEFA ha comunicato le nazioni che ospiteranno i due campionati europei successivi a quello del 2024, che si terrà in Germania.

Per il 2028, l’unica proposta arrivata è stata quella di Regno Unito e Irlanda, due Paesi ma cinque Associazioni calcistiche (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda). Il torneo si disputerà in dodici città, tra cui Londra, Glasgow, Dublino e Belfast. Sarà la prima volta che il Regno Unito accoglierà l’Europeo dal 1996, quando l’Inghilterra raggiunse la semifinale. L’Irlanda invece non ha mai ospitato la manifestazione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ceferin, presidente Uefa, e Gareth Bale presentano la prossima sede di Euro 2028: Gran Bretagna e Irlanda

Euro 2032 ad Italia e Turchia

Per il 2032, invece, la novità è stata la candidatura condivisa tra Italia e Turchia, le cui Associazioni (FIGC e TFF) hanno deciso di collaborare nel luglio scorso. Il torneo si svolgerà in dieci città italiane (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Verona) e cinque turche (Ankara, Antalya, Istanbul, Izmir e Konya). Sarà la terza volta che l’Italia accoglierà l’Europeo, dopo il 1968 e il 1980. La Turchia invece sarà alla sua prima esperienza.

Le due proposte sono state ratificate all’unanimità dal Comitato Esecutivo UEFA, che ha lodato il lavoro svolto dalle Associazioni coinvolte e la qualità dei dossier presentati. Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha dichiarato: “Siamo contenti di aver assegnato le nazioni degli Europei 2028 e 2032 a due progetti molto ambiziosi e innovativi. Siamo certi che saranno due tornei indimenticabili per i tifosi e per i giocatori”.