“Hamilton in Ferrari si troverà benissimo”. Parola di Toto Wolff

Hamilton in Ferrari? Si troverà benissimo. A esserne convinto è Toto Wolff, team principal della Mercedes. Wolf è certo che il pilota britannico riuscirà ad adattarsi senza problemi alla Rossa di Maranello, nonostante le sfide che dovrà affrontare in un nuovo ambiente.

Mattia Binotto al Corriere della Sera, parlando di Lewis #Hamilton, ha dichiarato che non lo avrebbe portato in #Ferrari perché a Maranello devono puntare su #Leclerc. Credo che Hamilton possa rappresentare un pungolo per Charles. E poi se Hamilton ti sceglie non puoi dire di no. pic.twitter.com/d9SYbDJizV — Piero Ladisa (@PieroLadisa) October 13, 2024

Nel 2025, dopo 12 anni di successi con Mercedes, il sette volte campione del mondo si unirà a Charles Leclerc, segnando il passaggio ad un team non britannico per la prima volta nella sua carriera. Alcuni esperti si sono mostrati scettici sulla capacità di Hamilton di integrarsi in un team così diverso rispetto alle sue esperienze precedenti, ma Wolff è sicuro del contrario.

Intervistato da Otorsport, il team principal della Mercedes ha risposto ai dubbi sulla futura esperienza di Hamilton in Italia. “Molti dicono che sarà difficile, ma Lewis ha sempre reso semplici anche le sfide più complesse. La Ferrari è una squadra eccezionale, con tanta pressione ma anche persone appassionate. Sono sicuro che troveranno un modo per lavorare insieme in armonia”.

Hamilton passa il testimone al 18enne Antonelli

Hamilton ha conquistato sei titoli mondiali con Mercedes e ha lasciato un segno indelebile nella storia del team. La sua nuova avventura con Ferrari sarà una sfida completamente diversa, e sarà interessante vedere come si adatterà a un team che, storicamente, ha affrontato grandi pressioni da parte dei tifosi e dei media.

Mentre Hamilton si prepara per la sua nuova avventura, Mercedes accoglierà il giovane Kimi Antonelli, che affiancherà George Russell a partire dal 2025. Wolff si è detto entusiasta dell’arrivo del diciottenne, che rappresenterà una ventata di freschezza per il team: “Antonelli porterà entusiasmo e gioventù alla squadra. Anche se ci saranno momenti in cui l’esperienza di Lewis avrebbe potuto essere utile, Kimi avrà una curva di apprendimento ripida, ma è la scelta giusta per il futuro della Mercedes”.

