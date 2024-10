F1, Antonelli: “Tifavo Ferrari ma ora penso solo alla Mercedes”

Andrea Kimi Antonelli riflette sul suo passato e sul futuro imminente. Il giovane pilota italiano, che l’anno prossimo sarà un titolare in Formula 1 con Mercedes al fianco di George Russell, ha condiviso la sua esperienza al Festival dello Sport: “Da bambino ero un grande tifoso della Ferrari e seguivo con passione Sebastian Vettel, ma ora la mia attenzione è tutta rivolta alla Mercedes,” ha rivelato. Riguardo ai suoi idoli, ha menzionato Ayrton Senna: “Non ho avuto la fortuna di vederlo correre dal vivo, ma mi sono documentato molto su di lui. Ho scoperto che era non solo un grandissimo pilota, ma anche una persona straordinaria.”

BREAKING: Andrea Kimi Antonelli to race for Mercedes from 2025!#F1 pic.twitter.com/bhLN48UdRE — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Commentando il suo esordio nelle prove libere di Monza, il 18enne bolognese ha scherzato: “Per quanto poco ho girato, dato che mi sono schiantato quasi subito e ho combinato qualche guaio, è stato fantastico. Quella prima esperienza da pilota ufficiale di F1 è un ricordo che porterò sempre con me. Ora ho altre due opportunità di girare durante le prove libere in Messico e ad Abu Dhabi, e spero di completare tutta la sessione. Sono certo che Russell non sia stato felice di vedere la sua macchina finire contro il muro… Purtroppo è successo.”

Non poteva mancare un riferimento a Lewis Hamilton, il pilota che Antonelli andrà a sostituire il prossimo anno: “Tra noi c’è un bel rapporto, cosa che non mi sarei mai aspettato. Durante i weekend di gara parliamo molto; è una persona incredibile e molto umile. A Singapore ho avuto modo di osservare come gestisce la gara e le informazioni che fornisce al team riguardo allo stato della macchina e delle gomme.”

