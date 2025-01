Grave incidente in autostrada, morti e feriti: tutto bloccato

Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio 2025, in autostrada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8 di mattina. Il bilancio è tragico: le vittime sono due uomini e altri due sono rimasti feriti. Traffico in tilt lungo l’autostrada: il tratto interessato dall’incidente è rimasto chiuso per ore per permettere le operazioni di soccorsi, causando disagi per gli automobilisti. (Continua dopo le foto)

Incidente sulla A26 a Vicolungo: cos’è successo

Tragico sinistro nella mattinata di oggi a Vicolungo, in provincia di Novara. La tragedia è avvenuta nel tratto di connessione con l'autostrada Torino-Milano, nel territorio del comune di Vicolungo, in direzione di Gravellona Toce. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia. Da una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe scontrata con un'altra vettura che pare fosse ferma in corsia, probabilmente per avaria.

I soccorsi

Una delle due auto coinvolte nel sinistro ha il cofano completamente distrutto. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza. La polizia stradale di Romagnano Sesia si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi e il ripristino della transito in condizioni di sicurezza. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Purtroppo, il sinistro ha causato morti e feriti.

